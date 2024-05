Szymon Marciniak znowu to zrobił. Nie uwierzycie, komu sędziował [WIDEO]

Szymon Marciniak ma ostatnio bardzo pracowity okres. Nie tak dawno poprowadził półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium, w którym nie obyło się bez kontrowersji z jego udziałem. Sporo pracy ma też w związku z kończącym się sezonem ekstraklasy. Potem zaś czeka go wyjazd na Euro 2024. Mimo to znalazł czas, by posędziować również nieco słabszym drużynom.

Szymon Marciniak z wizytą u III-ligowca. "Podszedł do meczu bardzo profesjonalnie"

W czwartek słynny arbiter zawitał do Luzina, by pokazać się kibicom trzecioligowego Wikędu. Poprowadził tam mecz pokazowy pomiędzy zespołami młodzieżowymi tego klubu. "Mimo deszczowej aury pojawiło się sporo kibiców, którzy chcieli zobaczyć w akcji najlepszego arbitra na świecie! Co warto podkreślić, sędzia Szymon Marciniak podszedł do meczu bardzo profesjonalnie, dzięki czemu nasi młodzi zawodnicy mogli poczuć się na boisku jak piłkarze w meczu rangi mistrzowskiej. Po spotkaniu wszyscy bez wyjątku mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, otrzymać autograf czy zamienić słowo z sędzią głównym ostatnich najważniejszych finałów w światowym futbolu" - czytamy na Facebooku Wikędu Luzino.

Marciniak w kaszubskiej wsi pojawił się nieprzypadkowo. W marcu tego roku został ambasadorem Wikędu Luzino, a także marki Wikęd - producenta stolarki okiennej, drzwiowej oraz konstrukcji aluminiowych. Na co dzień ekipa Wikędu występuje w III lidze, w grupie II. Po 32 kolejkach zajmuje ona zagrożone spadkiem 16. miejsce w tabeli.

To nie pierwsza tego typu akcja z udziałem Szymona Marciniaka. W zeszłym roku sędziował mecz podlaskiej A-klasy pomiędzy KS Turośnianką a GKS-em Rutki, a na mecz przyleciał specjalną awionetką. Na trybunach pojawiły się oczywiście tłumy.