Poznajesz? Obecnie jego majątek szacuje się na ok. 2,5 mld zł

- Bez dwóch zdań był bardzo zdolny, posiadał naturalny talent, miał go w genach. Zawsze chciał być przy piłce i chciał rozstrzygać losy meczów. Miał wielką wolę, na boisku zawsze dawał z siebie wszystko bez względu na to, na jakiej pozycji grał. Był przybity, kiedy nie mógł wystąpił albo kiedy stracił mecz - tak o piłkarzu ze zdjęcia wypowiedział się jego pierwszy trener Francisco Alfonso.

Tak kiedyś wyglądał pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki

Na fotografii znajduje się Cristiano Ronaldo ze swoją matką, Dolores Aveiro, która jest jego ogromnym wsparciem. Kobieta wychowywała go w ciężkich warunkach: w domu brakowało pieniędzy, a ojciec zmagał się z alkoholizmem. Portugalczyk opublikował to zdjęcie 5 maja, czyli w dniu, kiedy w Portugalii w tym roku obchodzono dzień mamy. "Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy dla najlepszych (mam - przyp. red.) na świecie" - napisał w opisie. To ujęcie zostało zrobione ok. 30 lat temu. Według "Forbesa" obecnie majątek Cristiano Ronaldo szacuje się na 500 mln funtów, czyli ok. 2,5 mld zł.

W tym samym wpisie pojawiły się jeszcze dwie inne fotografie. Na pierwszej z nich widać Cristiano Ronaldo wraz ze swoją partnerką Georginią Rodriguez i dziećmi, a na ostatnim Portugalczyka z jego mamą.

Od ponad roku Cristiano Ronaldo jest piłkarzem Al-Nassr. Portugalczyk podpisał lukratywną umowę z saudyjskim klubem, na mocy której zarabia około 200 milionów euro rocznie. Kontrakt pięciokrotnego zdobywcy złotej piłki wygasa w czerwcu 2025 roku. W tym sezonie 39-latek wystąpił łącznie w 43 meczach w barwach Al-Nassr, w których strzelił 42 gole i zanotował 13 asyst.

Co ciekawe, po przeprowadzce reprezentanta Portugalii do Arabii Saudyjskiej, media informowały, że jego matka bardzo rzadko go tam odwiedza. Powodem są długie i męczące loty z Portugalii do Arabii Saudyjskiej.

Oprócz Al-Nassr Cristiano Ronaldo w trakcie swojej kariery grał jeszcze m.in. w takich klubach jak: Sporting CP, Manchester United, Real Madryt czy Juventus. Portugalczyk na swoim koncie ma pięć Złotych Piłek.