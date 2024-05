Kto mistrzem Polski? Oto odpowiedź Lewandowskiego

Obecny sezon ekstraklasy jest niezwykle emocjonujący. Podobnie jak w Premier League, krajowego mistrza poznamy dopiero w ostatniej kolejce. W grze o tytuł liczą się już tylko Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław. Pierwsza z drużyn zmierzy się u siebie z Wartą Poznań, natomiast druga zagra na wyjeździe przeciwko Rakowowi Częstochowa, który sięgał po trofeum w zeszłym roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Kto będzie mistrzem Polski? Lewandowski nawet się nie zastanawiał

W ostatnim wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet" w sprawie przyszłego mistrza Polski wypowiedział się sam Robert Lewandowski. Przypomnijmy, obecny napastnik FC Barcelony występował w ekstraklasie w latach 2008-2010, reprezentując barwy Lecha Poznań. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce strzelił 32 bramki. Kto zdaniem Lewandowskiego sięgnie po tytuł?

– O, kurczę. Śląsk musi wygrać w ostatniej kolejce. Z kim grają, z Rakowem, nie? Oni właśnie podpisali Marka Papszuna na nowy sezon, to mocny impuls dla drużyny może być. Ciężko będzie wygrać Śląskowi w Częstochowie. Jagiellonia ma chyba większe szanse na mistrzostwo. Zdecydowanie – powiedział 35-latek, wskazując na drużynę Adriana Siemieńca.

Gdyby nie spektakularne wpadki, takie jak porażka 2:3 ze Stalą Mielec czy remis 2:2 z Pogonią Szczecin po niewykorzystaniu kapitalnej sytuacji przez Dominika Maruczka w ostatniej akcji meczu, białostocki zespół mógł sięgnąć po koronę już zdecydowanie wcześniej. Tymczasem wszystko rozstrzygnie się ostatniej, 34. kolejce. Zwycięstwo z Wartą zapewni Jagiellonii mistrzostwo. Za to Śląsk musi liczyć na jej remis lub porażkę oraz przede wszystkim na własne zwycięstwo z Rakowem.

W cytowanym wywiadzie Lewandowski wypowiedział się także nt. swojej przyszłości klubowej. – Czuję się tu (w Barcelonie - red.) bardzo, bardzo dobrze. Moja rodzina tak samo. W klubie też widzę, jak kibice mnie wspierają. To dla mnie ważne. Bardzo to doceniam. I nie ukrywam, że dzięki ludziom, którzy są w Barcelonie – kibicom, ale też zwykłym mieszkańcom – bardzo polubiliśmy to miejsce. Tak, kolejne lata chciałbym spędzić właśnie w Barcelonie. Czy tak będzie w praktyce, czas pokaże. Ale to jest miejsce, w którym czuję się jak w domu – powiedział wprost.

Oto mecze ostatniej kolejki ekstraklasy