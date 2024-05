Kapitalne wieści dla Polaka. Podbił zachodnią ligę, a tu jeszcze taka szansa

Kacper Kostorz nie miał zbytnio okazji, by pokazać się na polskich boiskach. Legia wypchnęła go szybko do Pogoni, gdzie również nie wywalczył sobie miejsca w podstawowym składzie. Kiedy trafił do Korony Kielce, wydawało się, że wreszcie udowodni umiejętności. Ale nie wyszło, gdyż zaskakiwał tylko, gdy wchodził z ławki rezerwowych. Napastnik podjął zatem niespodziewaną decyzję o transferze do ligi, z której... nie można spaść.

Wielka szansa przed Kacprem Kostorzem. Może zagrać w Eredivisie

24-latek został w lecie piłkarzem pogrążonego w kryzysie Den Bosch, do którego sprowadził go trener Tomasz Kaczmarek. Od samego początku spisywał się kapitalnie i widać było, że dobrze zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu. Zapowiadał nawet, że chce zostać w Holandii na dłużej. - Ale liczę, że będzie to już Eredivisie - mówił w październiku w rozmowie z Weszło.

Ostatecznie jego zespół zakończył rozgrywki na przedostatniej lokacie, natomiast Kostorz został piątym najskuteczniejszym strzelcem ligi z dorobkiem 16 trafień. Mało tego kibice Den Bosch wybrali go również piłkarzem roku. Nie ma zatem wątpliwości, że jego osiągnięcia wzbudziły zainteresowanie większych klubów w Holandii. Jak się okazuje, właśnie trafił na listę życzeń jednego z nich. "Mocne zainteresowanie piłkarzem wyraża Willem II Tilburg" - przekazał w czwartek na portalu X Daniel Trzepacz.

Byłby to bardzo interesujący ruch zawodnika, gdyż Willem II okazało się najlepsze w rozgrywkach Eerste Divisie i po dwóch latach wraca na najwyższy poziom rozgrywkowy w kraju. Gdyby faktycznie taki transfer doszedł do skutku, Polak miałby niemałą konkurencję w ataku. Najskuteczniejszy w drużynie w zakończonym już sezonie był Surinamczyk Jeredy Hilterman, który zdobył 16 bramek. Jego partnerem był za to Thijs Oosting, który mógł pochwalić się 12 golami.

Na ten moment nie wiadomo, czy Kostorz wygrałby rywalizację w składzie, ale nie można zaprzeczyć, że pomogłoby mu w tym doświadczenie, które zyskał u boku Ruuda van Nistelrooya. - Indywidualne analizy z nim robią robotę. (...) Jest bardzo otwarty, chętnie dzieli się wiedzą, mogę go pytać o wszystko. Super sprawa. Kilka ciekawych rad już usłyszałem - twierdził w październiku.

Zobaczymy zatem, jaka będzie jego przyszłość, gdyż z końcem czerwca kończy się jego wypożyczenie z Pogoni Szczecin. Ta ma z nim kontrakt jeszcze przez dwa lata, dlatego niebawem dowiemy się, jakie ma wobec niego plany.