Rewelacja ekstraklasy wysyła jasny sygnał do Probierza. "To mój najlepszy sezon"

Kacper Chodyna rozgrywa kapitalny sezon w Zagłębiu Lubin. Mimo że jego zespół zajmie finalnie ósme miejsce w ekstraklasie, to statystyki skrzydłowego robią niemałe wrażenie - siedem goli i 10 asyst to spory powód do dumy, a ponadto konkretny sygnał, że zasługuje nie tylko na głośny transfer, ale również powołanie do reprezentacji Polski.

- To mój najlepszy sezon. Czuję, że ta forma jest wysoka. Jestem zadowolony, że teraz wszystko mi wychodzi, ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa - zdradził przed sobotnim meczem z Legią Warszawa dla TVP Sport.

Chodyna wypowiedział się nt. powołania do reprezentacji Polski. Jasny sygnał dla Probierza

Portal WP SportoweFakty podał w piątek, że 24-latek może sensacyjnie znaleźć się w gronie powołanych przez Michała Probierza na czerwcowe zgrupowanie zawodników. Niewykluczone, że jeśli spisze się dobrze w towarzyskich starciach z Ukrainą i Turcją, to wywalczy sobie wyjazd na Euro 2024.

- To dla mnie duże zaskoczenie, ale zarazem jestem szczęśliwy, że moja praca oraz progres został dostrzeżony przez selekcjonera. Fajnie byłoby znaleźć się w tej kadrze. Wiadomo, że każdy zawodnik marzy o tym, aby zagrać w reprezentacji, a już możliwość gry na tak wielkim turnieju, jak Euro, to spełnienie marzeń - przekazał. I dodał: - (Urlop - red.) właśnie mam w planach (śmiech). Na razie nie do końca wiem, co mam robić, ale będę cierpliwie czekał na decyzję selekcjonera w środę.

24-latek występuje na co dzień na prawym skrzydle, natomiast wcześniej grał również na prawej stronie defensywy. Nie ma co ukrywać, że Probierz potrzebuje jednak wahadłowych, co okazuje się, że nie jest problemem dla piłkarza.

- Kilka spotkań w karierze już zagrałem na tej pozycji i szczerze gra na niej nie sprawia mi trudności. Na pewno potrzebowałbym odrobinę czasu, żeby zapoznać się z tym, jak miałbym się ustawiać, bo gram teraz głównie na skrzydle. Generalnie to ustawienie mi się podoba. Nie byłbym zrażony, a wręcz przeciwnie, chciałbym jak najszybciej dostosować się do systemu - stwierdził.

Mimo że nie było jeszcze kontaktu ze strony selekcjonera, Chodyna uważa, że mógłby wnieść do reprezentacji dużo "ożywienia". - Mógłbym dać większą możliwość zawodnikom w ofensywie do stwarzania lepszych sytuacji, zdobywania bramek. Myślę, że byłbym w stanie przełożyć to, co prezentuję w lidze, na występy w reprezentacji - skwitował.

Chodyna zapowiada transfer. Wskazał wymarzoną ligę

Niedawno pisaliśmy, że Chodyna wzbudził zainteresowanie władz Rakowa Częstochowa. Piłkarz nie wyklucza takiego ruchu i podkreśla, że mógłby się bardzo dobrze dogadywać z trenerem Markiem Papszunem. - Raków to na pewno jedna z topowych drużyn w Polsce. Co roku grają o puchary, w tym roku awansowali do fazy grupowej Ligi Europy. W tym sezonie troszkę gorzej im poszło, ale mają tak mocny skład, że będą z pewnością bić się o mistrzostwo i puchar kraju - oznajmił.

Zawodnik Zagłębia nie ma wątpliwości, że jest już gotowy na transfer. - Myślę, że jak najbardziej. Lepszego momentu niż teraz nie będzie. Za mną świetny pod względem statystyk sezon. Jeśli będzie okazja, to warto byłoby z niej skorzystać - powiedział. Marzy mu się gra w MLS, ale nie ma preferowanego kierunku. - Chciałbym trafić do drużyny, która bije się o puchary, czy o lepsze miejsca w tabeli. Czy to będzie Ekstraklasa, czy zagraniczne ligi, to właśnie pod takim kątem chciałbym to wybierać - podsumował.