Najwyższa Izba Kontroli weszła do siedziby PZPN! Mamy potwierdzenie

PZPN odbył w poniedziałek spotkanie, by omówić dalszą przyszłość przepisu o młodzieżowcu. Przez ostatnie miesiące kluby głośno sugerowały, żeby przepis został zniesiony, natomiast władze związku podjęły w poniedziałek inną decyzję. Tym samym zespoły wciąż będą musiały uzbierać aż 3000 minut młodzieżowców w każdym sezonie, a wszelkie braki będą sankcjonowane karami finansowymi. Decyzja federacji spotkała się z ogromną krytyką ze strony zarówno fanów, jak i ekspertów.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Nagła kontrola w PZPN. Potwierdził to przedstawiciel federacji

Okazuje się, że to nie jedyny problem polskiego związku. Portal Meczyki.pl poinformował w czwartek, że właśnie jest on "prześwietlany" przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), która jest najwyższym organem kontroli Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym powodem jej wizyty jest sprawdzenie przepływu ministerialnych pieniędzy do federacji oraz czy realizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programy osiągały zamierzone efekty m.in. chodzi o Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Rzekomo NIK miał się do niej przygotowywać kilka miesięcy.

Dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN potwierdził, że NIK jest w trakcie przeprowadzania kontroli. - Kontrola była zaplanowana w harmonogramie pracy tej instytucji na 2024 rok w opublikowanym w internecie na stronie NIK dokumencie. Podobnie jak w innych związkach sportowych, w PZPN dotyczy realizacji zadań w ramach programów Ministerstwa Sportu i Turystyki - wyjaśnił Tomasz Kozłowski.

Na czym polega Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich? Oto wyjaśnienie

Pod koniec kwietnia 2019 roku PZPN ogłosił rozpoczęcie Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Jest on skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci. - Wszystkim nam zależy, by reprezentacja Polski osiągała jak najlepsze wyniki. Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich jest jednym z kluczowych projektów prowadzących do tego, by tak właśnie było - mówił wówczas były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Główne cele programu:

upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

standaryzacja szkolenia sportowego w obszarze kompetencyjnym oraz infrastrukturalnym,

stworzenie warunków dla podniesienia jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej,

stworzenie sieci szkółek piłkarskich funkcjonujących na czterech poziomach jakościowych według jednolitych standardów szkoleniowo – infrastrukturalnych,

stworzenie warunków dla podniesienia jakości szkolenia i kompetencji kadr trenerskich,

stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób uprawiających piłkę nożną.

Federacja przyznaje poszczególnych akademiom odpowiednie gwiazdki (brązowe, srebrne, złote) za spełnienie podanych przez nią kryteriów. Co roku kwota wzrasta, a w 2023 roku wyniosła 53 miliony złotych. Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił w marcu nabór wniosków na realizację projektu, którego celem było wyłonienie ogólnopolskiego operatora programu. Kwota do rozdysponowania w naborze wyniosła w porównaniu do poprzednich lat "zaledwie" 40 mln zł.

"W ramach realizacji programu w 2024 r. operator opracuje pełną koncepcję projektu w wymiarze ogólnopolskim (dla 16 województw) w oparciu o sieć szkółek piłkarskich. Zadanie nie obejmuje wsparcia finansowego dla akademii klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi mężczyzn oraz Ekstraligi i I ligi kobiet w piłkę nożną w sezonach 2023/2024, dla których przygotowane zostały odrębne programy" - czytamy na stronie ministerstwa.