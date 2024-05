Real Madryt nie może ogłosić transferu Mbappe. Jest jeden problem

Kylian Mbappe, jeden z najlepszych piłkarzy świata, będzie największym bohaterem tegorocznego okienka transferowego. 25-letni francuski napastnik przeniesie się z francuskiego PSG do najbardziej utytułowanej drużyny świata - Realu Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Kibice Realu Madryt będą musieli poczekać? Wciąż nie wiadomo, kiedy ogłoszą transfer Mbappe

Fani Realu Madryt wciąż czekają na oficjalną prezentację transferu Mbappe. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy do tego dojdzie.

Władze z Madrytu chciałyby, by do prezentacji doszło jeszcze przed początkiem mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w Niemczech. Problem jednak jest taki, że Euro rusza już 14 czerwca. Tymczasem kontrakt Mbappe obowiązuje do końca czerwca tego roku. W efekcie Real Madryt nie może ogłosić transferu Mbappe, bo piłkarz wciąż będzie związany umową z PSG. Według dziennikarza Jose Felixa Diaza, Hiszpanie musieliby otrzymać zgodę od PSG na prezentację transferu Mbappe. Florentino Perez, prezes mistrzów Hiszpanii ma na ten temat nawet rozmawiać z władzami PSG.

Mbappe w tym sezonie zagrał dla PSG w 47 spotkaniach, zdobył aż 44 bramki i miał dziesięć asyst. W sumie dla klubu z Paryża wystąpił w 307 meczach, strzelił 256 goli i miał 108 asyst. Fracuz z Realem Madryt ma podpisać pięcioletni kontrakt i otrzymywać 15 milionów euro rocznie.

- Cześć wszystkim, tu Kylian. Zawsze mówiłem, że chciałbym się do was zwrócić, kiedy nadejdzie czas, dlatego teraz to robię. Chciałbym ogłosić, że to mój ostatni rok w PSG, nie zamierzam przedłużać umowy - pisał Mbappe kilka tygodni temu.

PSG w tym sezonie wywalczył mistrzostwo Francji i odpadł w półfinale Ligi Mistrzów. Ma też jeszcze szansę na zdobycie Pucharu Francji. W finale jego rywalem będzie Olympique Lyon (25 maja, godz. 21).