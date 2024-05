Skandaliczne sceny u naszych sąsiadów. To się mogło skończyć tragedią [WIDEO]

W środę odbył się finał Pucharu Czech. Zmierzyły się w nim Sparta Praga i Viktoria Pilzno. Starcie było bardzo wyrównane, a najważniejsze wydarzenia miały miejsce w ostatnich fragmentach. W 79. minucie Sampson Dweh wpakował piłkę do własnej bramki i Sparta prowadziła 1:0. Tuż pod koniec meczu wyrównał Tomas Chory i wydawało się, że do rozstrzygnięcia potrzebna będzie dogrywka. W doliczonym czasie gry Veljko Birmancevic strzelił jednak gola na 2:1 i tym samym po puchar sięgnęła Sparta.

Skandal po meczu Viktorii ze Spartą. Kibice wbiegli na murawę

Po zakończeniu meczu doszło do skandalicznych wydarzeń. Czeskie media przekazały, że po końcowym gwizdku część kibiców Viktorii nie wytrzymała i wbiegła na murawę. Większość zawodników zdążyła uciec do szatni, a nieliczni pozostali próbowali uspokoić fanów. Ci jednak się nie zatrzymywali i zaczęli prowokować kibiców rywala, którzy wkrótce również wbiegli na murawę i doszło do starć. Policja była wyraźnie spóźniona i zainterweniowała, dopiero gdy obie strony toczyły na boisku bitwę.

Na murawie wylądowały również krzesełka, przez co zakłócone zostało nawet pomeczowe studio w czeskiej telewizji. Na nagraniach widać było, jak dwa plastikowe krzesełka uderzyły w stół podczas transmisji i musnęły ekspertów Mario Holko i Vaclava Prochazkę. Finalnie policja zdołała zapanować nad chaosem. "To, co wydarzyło się po ostatnim gwizdku finału MOL Cup, zapisze się czarnymi literami w historii czeskiej piłki nożnej" - czytamy na portalu Sport.cz.

- Zdecydowanie nie czuliśmy się bezpiecznie - powiedział trener Sparty Brian Priske. Czeski związek nie skomentował jeszcze środowych wydarzeń.

Już w niedzielę obie drużyny zmierzą się ze sobą ponownie. Tym razem w ostatniej kolejce czeskiej ligi. Sparta Praga jest już pewna mistrzostwa. Obecnie jest liderem tabeli z przewagą czterech punktów nad drugim miejscem. Viktoria Pilzno z kolei jest trzecia i ma na koncie 69 punktów.