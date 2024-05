Góralski rozpoczął efekt domina. Miasto zajmie się Wieczystą po skandalu

Wieczysta Kraków wywalczyła wymarzony awans do II ligi, ale nie obyło się bez kontrowersji. Największą z nich wywołał Jacek Góralski. Były reprezentant Polski opublikował nagranie, na którym widać, jak "zeruje" butelkę wódki. Piłkarz spotkał się z ogromną krytyką, a okazuje się, że to nie wszystko. Kroki w tej sprawie ma podjąć miasto, do którego należy stadion, na którym na co dzień gra Wieczysta.

