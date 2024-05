Stało się! Węgrzy świętują po decyzji UEFA. Polska nadal może tylko pomarzyć

Już w środę 22 maja odbędzie się pierwszy z trzech finałów tegorocznych rozgrywek europejskich. Na stadionie w Dublinie Atalanta powalczy z Bayerem Leverkusen o triumf w Lidze Europy. Z kolei na środę 29 maja zaplanowano finał Ligi Konferencji Europy z udziałem Olympiakosu i Fiorentiny. Pierwszego czerwca na Wembley Borussia Dortmund i Real Madryt powalczą o triumf w Lidze Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

UEFA zdecydowała! Te miasta zorganizują kolejne finały

W środę w Dublinie odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Na nim zapadły m.in. ostateczne decyzje dot. miast gospodarzy finałów europejskich rozgrywek w 2026 oraz 2027 roku. Już wiadomo, że finał Ligi Mistrzów w 2026 roku odbędzie się w Budapeszcie. Tym samym spełniło się wielkie marzenie Węgrów, którzy bardzo chcieli mieć finał tych rozgrywek na Puskas Arenie.

Węgrzy zorganizują więc wydarzenie, które nie jest na razie możliwe w Polsce. Według przepisów UEFA gospodarzem Ligi Mistrzów może być obiekt, który może pomieścić co najmniej 60 tysięcy kibiców na miejscach siedzących. Stadion Narodowy nie spełnia tego kryterium, choć brakuje mu niewiele - dokładnie 1726 miejsc. Niewykluczone, że gdyby doszło do modernizacji, Warszawa otrzymałaby taki finał.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie rozegrany zostanie finał LM w 2027 roku - wiele zależy od tego, jak przebiegać będzie przebudowaSan Siro. Ostateczna decyzja ma zapaść we wrześniu. Wybrano za to gospodarza finału LM pań w 2026 roku i będzie nim Oslo.

Jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Europy to gospodarzami będą Stambuł (2026 rok) oraz Frankfurt (2027). Finały Ligi Konferencji odbędą się zaś w Lipsku i Stambule. Przypomnijmy, że za rok spotkanie o to trofeum zostanie rozegrane we Wrocławiu.