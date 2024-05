Czarna plama na mapie Polski. Duma regionu spadła na samo dno. Najgorzej od dekad

Od sezonu 2012/2013 do 2021/2022 Stomil Olsztyn występował w I lidze. Przez tych dziesięć lat nie udało się olsztyńskiemu zespołowi wywalczyć wymarzonego awansu do ekstraklasy, w której występował w latach 1994-2002. Za tu "udało się" spaść wiosną 2022 roku do II ligi. W sezonie 2022/2023 z Szymonem Grabowskim na ławce (obecny trener Lechii Gdańsk) klub był blisko powrotu do I ligi, ale w finale baraży przegrał po serii rzutów karnych z Motorem Lublin.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Stomil Olsztyn spada do III ligi. Tak źle nie było od 17 lat

Kończące się rozgrywki II ligi to jednak już totalna katastrofa w wykonaniu Stomilu Olsztyn. Od początku rozgrywek klub znajdował się w dolnej części tabeli, aż zadomowił się w strefie spadkowej, w której pozostanie do samego końca. Do tego tylko w tym sezonie klub prowadziło aż czterech trenerów. Przed ostatnią koleją Stomil Olsztyn ma 34 punkty i tylko o dwa punkty wyprzedza ostatnią Sandecję Nowy Sącz.

Co to oznacza? Otóż spadek ze szczebla centralnego do III ligi, co jest najgorszym wynikiem olsztyńskiego klubu od 17 lat! - Trzecia liga będzie dla nas dramatem sportowym. Każdy z nas zawiódł, to nie dotyczy tylko piłkarzy. Na dokładne podsumowania przyjedzie jeszcze czas. Każdy ma poczucie, że w pewnych obszarach popełnił błędy. Tej autorefleksji w każdym z nas jest bardzo dużo - nie ukrywał prezes klubu Arkadiusz Tymiński cytowany przez "Przegląd Sportowy" Onet.

Smutnym zrządzeniem losu dla Stomilu Olsztyn jest fakt, że grę w III lidze rozpocznie równo 30 lat po największym sukcesie, jaką była gra w ekstraklasie w sezonie 1994/1995.

- Stomil spada, bo nie potrafił wygrać ze słabiutką w obecnym sezonie Sandecją Nowy Sącz czy stracił dwa razy punkty w końcowych minutach z Olimpią Elbląg. Do tego jesienią miał serię meczów na wyjeździe bez wygranej. Niemniej, ta kadra powinna z dużym luzem się utrzymać na poziomie II Ligi. Ja winy klubu dopatruję się w braku stabilizacji. Drużyna miała w obecnym sezonie w sumie czterech trenerów, a szczególnie zimą zabrakło odpowiednich wzmocnień - powiedział portalowi Meczyki.pl Emil Marecki, redaktor naczelny serwisu stomil.olsztyn.pl.

Pewną nadzieją dla klubu będzie być może lepsza współpraca z władzami miasta i plan na odnowienie stadionu. "Władze Olsztyna zakończyły prace nad programem funkcjonalno-użytkowym nowej trybuny stadionu przy al. Piłsudskiego. Zgodnie z projektem na odnowionej trybunie do dyspozycji będzie 4510 miejsc, a trybuna wraz z zapleczem będzie spełniać niezbędne wymogi, pozwalające na organizację meczów piłkarskich" - informowała pod koniec kwietnia "Gazeta Olsztyńska".

Jak jednak będzie wyglądał Stomil Olsztyn w kolejnym sezonie? Wiadomo, że klub czeka kolejna rewolucja kadrowa, gdyż odejdzie zdecydowana większość zawodników, którym wygasają z końcem czerwca umowy. - W III lidze będziemy potrzebowali jakichś zdrowych struktur i pomysłu na zarządzanie Stomilem. Tylko wtedy być może w perspektywie kilku najbliższych lat pojawi się szansa powrotu na szczebel centralny. A przecież Olsztyn na pewno dysponuje obecnie piłkarskim potencjałem. Nawet w obecnej, fatalnej przecież sytuacji, na stadion jest w stanie przyjść ponad dwa tysiące kibiców. To pokazuje, że jest wokół klubu grupa kibiców, która będzie go wspierać niezależnie od sytuacji - stwierdził Marecki.

Olimpia Elbląg gra o honor województwa warmińsko-mazurskiego

Klęska Stomilu Olsztyn oznacza jeszcze poważniejszą zapaść dla całego regionu, który i tak uchodzi za piłkarską pustynie. W województwie warmińsko-mazurskim na szczeblu centralnym w II lidze gra jeszcze Olimpia Elbląg. Przed ostatnią kolejką klub zajmuje 12. miejsce w tabeli i ma 40 punktów. To zaledwie o punkt więcej 15. drugiej drużyny Lecha Poznań, która otwiera strefę spadkową. W sobotę 25 maja Olimpia zagra na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice. Niewykluczone więc, że w sezonie 2024/2025 w II lidze nie będzie żadnego klubu z Warmii i Mazur.