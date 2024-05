Nowe informacje ws. Macieja Rybusa. Rosyjski agent przemówił

Przed dwoma tygodniami zachowanie Macieja Rybusa rozpaliło polskie media. Zawodnik Rubina Kazań wziął bowiem udział w obchodach rosyjskiego święta, które nazywane jest dniem zwycięstwa. 9 maja Rosjanie świętowali zakończenie II wojny światowej.

Rybus, tak samo jak pozostali zawodnicy, pojawił się na obchodach z czarno-żółtą wstążką św. Jerzego. Dla Rosjan jest to element upamiętnienia uczestników II wojny światowej. Wstążka uchodzi jednak również za symbol rosyjskiego nacjonalizmu i ruchów separatystycznych wspieranych przez rosyjskie władze. W Mołdawii noszenie wstęgi jest zakazane ustawą i zagrożone karą grzywny.

Teraz rosyjskie media zajęły się Rybusem, ale już w kontekście czysto sportowym. Nie wiadomo bowiem, czy 35-letni zawodnik zostanie w Rubinie na kolejny sezon. Rybus jest w klubie od lata zeszłego roku, ale od tego czasu zdążył rozegrać raptem siedem meczów.

Wszystko przez kontuzje mięśniowe, które nękały Polaka przez cały sezon. Po powrocie do zdrowia Rybus gra jednak dobrze. W pięciu ostatnich występach strzelił nawet gola i miał asystę, a jego zespół przegrał tylko raz.

W rosyjskich mediach można znaleźć wypowiedzi dotyczące przyszłości zawodnika. Jeden z portali cytuje samego zainteresowanego. - Nie jestem zadowolony z tego sezonu, bo przez większość rozgrywek leczyłem kontuzję. Szkoda, bo nie tak to miało wyglądać. Dopiero teraz wróciłem do gry, ale czeka mnie jeszcze sporo pracy, bo czuję, że nie jestem w najwyższej formie - powiedział Rybus.

Co z przyszłością Rybusa?

- Chciałbym zostać w Rubinie, ale nie wiem, co mnie czeka. Klub nie podjął jeszcze żadnej decyzji, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Na razie to tyle, co mogę powiedzieć - dodał.

Głos w sprawie zabrał też Roman Oreszczuk, który jest jedną z odpowiedzialnych osób za interesy zawodnika w Rosji. - Kluby dzwonią i pytają o Macieja, ale nikt nie podał jeszcze żadnych konkretów. Każdy chce poczekać do końca sezonu i dopiero wtedy podejmowane będą decyzje. Jesteśmy otwarci na propozycje, ale na razie trudno wróżyć, co się wydarzy. Na razie wygląda to tak, że kluby dzwonią i pytają, czy Rybus podpisał nowy kontrakt z Rubinem. Na razie tylko tyle - powiedział Oreszczuk.

Rosyjskie media zacytował też napastnika Rubina - Mirlinda Daku - który powiedział, co sądzi na temat przyszłości Rybusa. - Maciej to bardzo dobry zawodnik, ale to nie ode mnie zależy jego przyszłość. Gdyby jednak tak było, podpisałbym z nim nowy kontrakt. Nie wiem, co zdecyduje klub. Z jednej strony Maciek miał kontuzje, ale z drugiej, po powrocie gra naprawdę dobrze - stwierdził piłkarz.

Rybus wyjechał do Rosji w 2012 r., kiedy z Legii Warszawa kupił go Terek Grozny. W 2016 r. na 12 miesięcy Rybus wyjechał do Lyonu, ale po nieudanej przygodzie we Francji wrócił do Rosji, gdzie grał kolejno w Lokomotiwie Moskwa, Spartaku Moskwa oraz Rubinie.