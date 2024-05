Bezprecedensowa sytuacja! Może dostać Złotą Piłkę po przejściu na emeryturę

Toni Kroos przeniósł się w 2014 roku z Bayernu Monachium do Realu Madryt za 25 milionów euro. Od tamtej pory czterokrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii, cztery razy triumfował w Pucharze Króla, a już 1 czerwca będzie miał szansę po raz piąty wznieść w górę Puchar Ligi Mistrzów. Łącznie zanotował w jego barwach 463 mecze, w których strzelił 28 goli i zanotował 98 asyst. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest żywą legendą tego klubu.

Niesamowite wieści ws. Kroosa. "To byłoby zasłużone zwieńczenie"

"Jak zawsze mówiłem: Real Madryt jest i będzie moim ostatnim klubem" - przekazał we wtorek reprezentant Niemiec. Tym samym zdradził, że po zakończeniu Euro 2024 przechodzi na sportową emeryturę. Nie mogli w to uwierzyć zarówno kibice, jak i jeden z jego klubowych kolegów, który zamieścił w sieci nietypowy komentarz.

34-latek zwyciężył już w tym sezonie Superpuchar Hiszpanii oraz mistrzostwo kraju, ale to wcale nie musi być koniec. Zanim zakończy karierę, czekają go jeszcze intensywne tygodnie. Real Madryt zagra przecież w finale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund, a reprezentacja Niemiec będzie chciała po 28 latach odzyskać na własnej ziemi mistrzostwo Europy. Stacja Digi Sport zasugerowała, że może dojść do "bezprecedensowej sytuacji".

Dziennikarz Julio Maldonado nie wyklucza, że jeśli Kroos wygra Ligę Mistrzów, a w dodatku rozegra wspaniałe Euro, to może zostać pierwszym piłkarzem w dziejach, który otrzyma Złotą Piłkę po zakończeniu kariery. "To byłoby zasłużone zwieńczenie" - napisał. Dodał, że piłkarz przeszedłby na emeryturę w podobnym stylu, jak jego były trener Zinedine Zidane - będąc na szczycie. "Absolutny geniusz" - zaznaczył.

Niedawno informowaliśmy, kto znajduje się w gronie faworytów do zdobycia Złotej Piłki za 2024 rok. Teraz sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, gdyż wskutek kapitalnych występów największe szanse mają Vinicius Junior, Jude Bellingham, Phil Foden oraz Harry Kane. Dużo będzie jednak zależało od zbliżających się turniejów Euro 2024 oraz Copa America.