Potężna szydera po decyzji Chelsea. Śmieje się cały świat

"Klub i Mauricio Pochettino wspólnie zgodzili się na rozstanie. Dyrektorzy sportowi Laurence Stewart i Paul Winstanley powiedzieli: W imieniu wszystkich w Chelsea chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność Mauricio za jego pracę w tym sezonie. W każdej chwili będzie mile widziany ponownie na Stamford Bridge i życzymy mu wszystkiego najlepszego w jego przyszłej karierze trenerskiej" - przekazała Chelsea w oficjalnym komunikacie. Argentyńczyk odejdzie z klubu w trybie natychmiastowym. A przecież pod jego wodzą drużyna pięć ostatnich spotkań kończyła zwycięstwem, dzięki czemu zajęła 6. miejsce w lidze i zagra w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

Eksperci wyśmiali ruch Chelsea. Pizzeria Domino's nie mogła się oprzeć

Tym samym Pochettino stał się kolejnym trenerem, który nie zabawił zbyt długo w londyńskim klubie. Decyzja o jego zwolnieniu jest wręcz szokująca. Można jedynie przypuszczać, że sam szkoleniowiec nie widział dalszego sensu współpracy z tak niepoukładanym klubem, jak Chelsea. "Chelsea zwalnia trenera, kiedy zaczęło tam wreszcie trybić. I młodym składem ma kierować od lata młody trener, z niewielkim doświadczeniem. Poziom zarządzania level uniwersum polskiej piłki" - podsumował Marcin Jaz ze Sport.pl. I trudno nie zgodzić się z jego słowami.

O nieco bardziej humorystyczny komentarz pokusiła się pizzeria Domino's. Sieć popularnych restauracji opublikowała grafikę, na której jeden z pracowników dosłownie wylatuje z płonącego lokalu. Wszystko to ma oczywiście nawiązywać do chaotycznej sytuacji w Chelsea. "Gdyby Todd Boehly prowadził Domino's" - napisano przekornie o właścicielu londyńskiej drużyny. "Zwolnienie Pocha to najgłupsza decyzja od czasów ananasa na pizzy" - dodano w innym wpisie.

W sieci pojawił się także żartobliwy komentarz szwedzkiego artysty i producenta muzycznego, Basshuntera. "Teraz cię nie ma" - napisał, nawiązując do tytułu jednego ze swoich największych hitów.

Inni eksperci także nie zostawili na Chelsea suchej nitki. "Nie wierzę, że zwolnili trenera, któremu to wszystko zaczęło się w końcu układać. Następca będzie zaczynał od zera. To wręcz wygląda na działanie na szkodę klubu. Szkoda kibiców." - pisze Radosław Przybysz z Viaplay i portalu Meczyki.pl.

"Jedziemy" - podsumował krótko Michał Zachodny z redakcji Viaplay, dodając wymownego mema. W kolejnych wpisach ekspert szczegółowo opisał bezsens decyzji Chelsea.

"W takich sytuacjach potrzebna jest wyważona opinia ekspercka - XD. Dziekuję za uwagę" - czytamy na profilu Piotra Żelaznego z Viaplay.

"Oszaleli" - skwitował Maciej Łuczak z Meczyki.pl.

"1. Awans do Europy 2. Półfinał i finał krajowych pucharów 3. Czwarte miejsce w tabeli za 2024 r. W Chelsea ostatnio zgadzały się wyniki, więc Amerykanie postanowili sprawić, by znów nie zgadzało się nic. Amatorka w zarządzaniu klubem. Na wielu płaszczyznach." - czytamy na profilu Jarosława Kolińskiego z "Przeglądu Sportowego Onet".

Co ciekawe, zwolnieniem Mauricio Pochettino zaskoczeni byli nawet sami piłkarze. W mediach społecznościowych emotikony zaskoczenia opublikował Marc Cucurella.