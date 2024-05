A jednak! Pochettino wyleciał z Chelsea. Będzie wielki powrót?

Ostatnim trenerem Chelsea, który spędził na stanowisku dłużej niż dwa lata, był Antonio Conte. Włoch był szkoleniowcem angielskiej drużyny w latach 2016-2018. Przebywał w Londynie 742 dni. Wcześniej podobną kadencję zanotował Jose Moirunho, którego zwolniono po 899 dnach. Oprócz tych dwóch trenerów od wielu lat żaden z nich nie wytrzymał w Chelsea zbyt długo. Klub stawia przed nimi ogromne wymagania, jednak jego polityka transferowa pozostawia wiele do życzenia. W końcu kupowanie niemal każdego perspektywicznego zawodnika za setki milionów funtów nie zawsze jest dobrym pomysłem.

Pochettino zwolniony z Chelsea. Będzie sensacyjny powrót?

Teraz do grona szkoleniowców zwolnionych z Chelsea dołączył Mauricio Pochettino. Argentyńczyk spędził w klubie z Stamford Bridge zaledwie jeden sezon. Jego drużyna w trakcie rozgrywek borykała się z wieloma problemami, przede wszystkim tymi sportowymi. Długimi fragmentami plasowała się w okolicach środka tabeli, jednak ostatecznie skończyła na 6. miejscu (kwalifikacje do Ligi Konferencji), co i tak było sporym sukcesem. Chelsea pod wodzą Pochettino wygrała pięć ostatnich spotkań. Mimo to wcześniejsza forma zespołu była momentami fatalna.

Klub kolejny sezon z rzędu nie zagra w Lidze Mistrzów. Nadal musi utrzymywać wysokie kontrakty gwiazd kupionych za miliony, takich jak Moises Caicedo czy Mychajło Mudryk. Najwyraźniej sam Argentyńczyk po rozmowach z zarządem klubu stwierdził, że jego obecność w Chelsea nie ma dalszego sensu. We wtorek oficjalnie poinformowano o jego odejściu w trybie natychmiastowym. "Klub i Mauricio Pochettino wspólnie zgodzili się na rozstanie. Dyrektorzy sportowi Laurence Stewart i Paul Winstanley powiedzieli: W imieniu wszystkich w Chelsea chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność Mauricio za jego pracę w tym sezonie. W każdej chwili będzie mile widziany ponownie na Stamford Bridge i życzymy mu wszystkiego najlepszego w jego przyszłej karierze trenerskiej" - przekazano na oficjalnej stronie.

Mauricio Pochettino poprowadził Chelsea w 51 meczach, notując średnią ilość zdobytych punktów na poziomie 1,78. Drużyna wygrała 27 spotkań, zanotowała 10 remisów i poniosła 14 porażek. - Dziękuję grupie właścicieli Chelsea i dyrektorom sportowym za możliwość bycia częścią historii tego klubu piłkarskiego. Klub jest teraz dobrze przygotowany do dalszego rozwoju w Premier League i Europie w nadchodzących latach - dodawał sam trener.

Obecnie dziennikarze i eksperci spekulują, kto może zająć posadę po Argentyńczyku. Wśród kandydatów według Floriana Plettenberga już teraz znalazł się Thomas Tuchel, który po sezonie najprawdopodobniej opuści Bayern Monachium. Niemiec był szkoleniowcem Chelsea w latach 2021-2022. Sięgnął z londyńskim klubem po puchar Ligi Mistrzów, pokonując w finale Manchester City. Byłby to mocno sentymentalny powrót na Stamford Bridge. Oprócz Tuchela w gronie następców Pochettino wymienia się także: Sebastiana Hoenessa ze Stuttgartu, Michela z fenomenalnej w tym sezonie Girony, Kierana McKennę z Ipswich oraz Enzo Marescę z Leicester.

Wcześniej Chelsea zwalniało Grahama Pottera po 206, Tuchela po 589, Franka Lamparda po 571, a Maurizio Sarriego po 351 dniach.