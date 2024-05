Polski sędzia nagle zniknął. Jest komentarz PZPN. "Sprawa objęta ścisłą tajemnicą"

W Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia w "Sercu Łodzi" odbyło się spotkanie Widzewa Łódź z Koroną Kielce, które zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:1. Rozjemcą meczu był 40-letni Krzysztof Jakubik z Siedlec. Później ten arbiter nie poprowadził już żadnego spotkania.

Krzysztof Jakubik odsunięty od sędziowania? PZPN komentuje

W ostatnich dniach minęło siedem tygodni, odkąd Jakubik sędziował po raz ostatni. Nie wiadomo, jaka jest jednak przyczyna odsunięcia arbitra od pracy. Portal kanałsportowy.pl ustalił ważne fakty w sprawie, która "objęta jest ścisłą tajemnicą". - To, czy Jakubik wróci do sędziowania, zależy od tego, czy popełnił czyny, o których PZPN został poinformowany przez prawnika osoby podającej się za poszkodowaną, czy takich czynów nie popełnił - mówiła jedna z osób bliska PZPN. Nie wiadomo dokładnie, o jakie czyny jednak chodzi.

"Rzecznik dyscyplinarny prowadził postępowanie wyjaśniające. Ze względu na charakter sprawy nie możemy ujawnić szczegółowych danych dot. przebiegu postępowania oraz jego wyniku. Sędzia został odsunięty od obsad do czasu wyjaśnienia sprawy" - taki komunikat przesłało biuro prasowe PZPN cytowanemu źródłu. Z kolei rzecznik prasowy federacji Tomasz Kozłowski dodał, że podjęto kroki, aby jak najszybciej rozwiązać sprawę.

Portal dotarł także do osoby mającej związek ze sprawą Jakubika, jednak ta nie chciała odnosić się do sytuacji. Podobnie jak sam zainteresowany. - Sprawy są objęte ścisłą tajemnicą i nie chcę się na ten temat wypowiadać - skomentował i dodał: Sprawy zaczynają się wyjaśniać, wszystko idzie ku dobremu. Są objęte tajemnicą, nic ci nie powiem. Trwają mediacje, odmawiam jakiegokolwiek komentarza.

Według informatorów portalu również PZPN miał popełnić błędy w sprawie Jakubika. - To jest tylko połowa tej historii. Tę połowę badają powołane do tego organy. Druga połowa historii jest taka, że władze PZPN, zamiast najpierw dokładnie zbadać sprawę, poznać stanowiska stron albo ewentualnie wstrzymać się do czasu jakiegoś postanowienia policji, prokuratury czy sądu, bardzo szybko podjęły decyzję niekorzystną dla osoby, z którą Jakubik znalazł się w sytuacji, do której nie powinno dojść - przyznała jedna z zainteresowanych osób.

Wiele wskazuje na to, że Jakubik już w tym sezonie nie posędziuje. Do rozegrania została już tylko jedna kolejka ekstraklasy. Wszystkie mecze odbędą się w najbliższą sobotę o 17:30.