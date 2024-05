Polacy byli lepsi, ale wynik łamie serce. Szok na początek ME

Była 72. minuta meczu. Polacy, którzy grali w przewadze, atakowali i dążyli do wyrównania. Z prawej strony dośrodkował Mateusz Szczepaniak, piłkę przedłużył głową jeden z jego kolegów, dobiegł do niej Mateusz Dziewiątowski, strzelił mocno, ale w nogę rezerwowego - Lamine Ballo. Gdyby nie noga Włocha, to byłby gol, bo bramkarz Włochów nawet nie drgnął. Polacy złapali się za głowy, a Włosi zrobili kontrę. Ballo, który chwilę wcześniej uratował zespół przed stratą gola, pobiegł za akcją, wbiegł w pole karne, z końcowej linii podał do Coletty, który z sześciu metrów trafił do siatki. Zamiast 1:1 zrobiło się 2:0 dla Włochów.

Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Polka lepsza, ale przegrała

Włosi kapitalnie rozpoczęli pojedynek. Już w szóstej minucie lewą stroną przedarł się Alessandro Di Nunzio, wbiegł w pole karne i niemal z końcowej linii idealnie podał na czwarty metr. Tam tylko dostawił nogę Mattia Mosconi i nie dał szans polskiemu bramkarzowi na skuteczną interwencję.

Dla Włochów to była już druga szansa, bo po zaledwie 120 sekundach strzelał z 15 metrów Mattia Liberali, ale świetnie obronił Mateusz Pruchniewski.

Polacy bardzo dobrze zareagowali na stratę gola. Nie podłamali się, a dążyli do wyrównania. W ciągu 240 sekund stworzyli aż trzy okazje do wyrównania. Najpierw w 14. minucie po błędzie włoskiego bramkarza, które źle podał piłkę, przejął ją Dawid Szwiec, odegrał do Igora Brzyskiego, który nie trafił z sześciu metrów! Dwie minuty później w pole karne z prawej strony wbiegł Mateusz Szczepaniak, dośrodkował, ale Jakub Adkonis spudłował głową z 11 metrów. Ten ostatni chwilę później świetnie zgrał sprzed pola karnego do Oskara Pietuszewskiego, ten strzelał z 11 metrów, ale wprost w wybiegającego bramkarza - Alessandro Longoniego.

W końcówce tej części znów przycisnęli Polacy. Oddali kilka groźnych strzałów, ale brakowało skuteczności. W czwartej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy jeden z naszych najlepszych zawodników - Szczepaniak znów świetnie dograł z prawej strony pola karnego, ale Pietuszewski znów zmarnował bardzo dobrą okazję, bo z ośmiu metrów strzelił mocno, ale w bramkarza.

Po zaledwie ośmiu minutach drugiej połowy Włosi musieli grać w dziesiątkę. Czerwoną kartkę otrzymał bowiem stoper Andrea Natali. Włoch na 18 metrze sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Michaela Izunwanne. Sześć minut później Polacy mogli wykorzystać grę w przewadze. Po dośrodkowaniu z prawej strony Dawid Mazurek strzelał głową z pięciu metrów, ale dobrze obronił Longoni.

W drugim meczu mistrzostw Europy Polacy zmierzą się ze Szwecją (24 maja), która zremisowała we wtorek ze Słowacją 0:0. Na zakończenie fazy grupowej rywalem Biało-Czerwonych będzie Słowacja (27 maja).

Włochy U-17 - Polska U-17 2:0 (1:0)

Bramki: Mosconi (5.), Coletta (72.)

Włochy: Longoni - Benjamin Ż (61. Ballo), Natali CZ , Garofalo Ż , Cama (89. Orlandi) - Mantini, Coletta, Du Nunzio (89. Sala) - Campaniello (61. Lauricella), Liberali (55. Nardin), Mosconi.

(61. Ballo), Natali , Garofalo , Cama (89. Orlandi) - Mantini, Coletta, Du Nunzio (89. Sala) - Campaniello (61. Lauricella), Liberali (55. Nardin), Mosconi. Polska: Pruchniewski - Kriegler, Potulski, Szwiec - Szczepaniak (72. Sarapata), Adkonis, Dziewiątowski, Brzyski (86. Mazurek), Mazurek (72. Jakóbczyk) - Pietuszewski (86. Wróblewski), Izunwanne (72. Gieroba)

