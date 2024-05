Polak oficjalnie wykupiony przez upadłego giganta. "Niezwykle zadowoleni"

Łukasz Poręba to wychowanek Zagłębia Lubin. W 2022 r. pomocnik trafił do francuskiego RC Lens, ale nie wywalczył miejsca w składzie. Pod koniec sierpnia 2023 r. udał się na roczne wypożyczenie do HSV. W większości spotkań wchodził z ławki, ale przeważnie dawał dobre zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Polski piłkarz na dłużej w HSV

W tym sezonie 2. Bundesligi Łukasz Poręba zagrał w 17 meczach. W siedmiu z nich grał w pierwszym składzie. Wywalczył sobie miejsce pod koniec sezonu. Do tego zaliczył 102 minuty w meczu Pucharu Niemiec. W ligowych zmaganiach strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Błysnął w ostatniej kolejce, zdobywając bramkę w starciu z Norymbergą (4:1).

Poręba zbierał pozytywne opinie za swoje występy. On sam zaznaczał, że szybko zaaklimatyzował się w klubie i dzięki temu lepiej było mu odnaleźć się na boisku. Władze HSV dostrzegły, że jest chemia z Polakiem, dlatego zdecydowały się wykupić go z Lens.

- Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że udało nam się pozyskać Łukasza i że nadal będzie on częścią naszego zespołu. Łukasz był w stanie wypracować sobie miejsce w HSV podczas swojego rocznego wypożyczenia, zarówno na boisku, jak i poza nim, a także pokazał swoje umiejętności jako zawodnik i pokazał chęć dalszego rozwoju. Chcemy kontynuować pracę nad tym razem z nim - powiedział Claus Costa, dyrektor ds. profesjonalnej piłki nożnej HSV.

- Kilkukrotnie podkreślałem, że czuję się tu, w HSV, bardzo dobrze, jak w domu. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę nadal być częścią zespołu i klubu. Nie mogę się doczekać, kiedy w przyszłym sezonie znów będę mógł zagrać przed naszymi niesamowitymi fanami i chcę przyczynić się do osiągnięcia naszych celów - powiedział Poręba.

Łukasz Poręba skończył w marcu 24 lata. Transfermarkt wycenia go na 1,2 mln euro. Według "Bilda" cena wykupu Polaka miała wynosić zaledwie 300 tys. euro. Długość kontraktu z HSV nie jest znana.