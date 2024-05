Świetne wiadomości dla Lewandowskiego! Barcelona nie ma wyjścia

FC Barcelona wygrała trzy ostatnie spotkania z rzędu, ale to, co było najważniejsze w tym sezonie, już przegrała. Najpierw poległa w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (1:4), następnie została wyeliminowana przez Athletic Bilbao z Pucharu Króla, a w połowie kwietnia zaprzepaściła szanse na awans do półfinału Ligi Mistrzów po porażce z PSG. Gdyby tego było mało, to wpadki, które zaliczyła w trakcie sezonu, a ponadto ostatnie przegrane z Realem (2:3) oraz Gironą (2:4) przekreśliły możliwość obrony mistrzostwa Hiszpanii.

Rozczarowany ostatnim okresem może być też Robert Lewandowski. Mimo że od początku roku wrócił do formy i zaczął regularnie trafiać do bramki rywala, to w kluczowych momentach zawodził. Kiedy pod koniec kwietnia zanotował hat-tricka w meczu z Valencią (4:2), wydawało się, że może chociaż obronić trofeum króla strzelców La Liga. Po ostatnim występie Alexandra Sorlotha z Realem Madryt nie ma już na to praktycznie żadnych szans.

Mimo to hiszpański "Sport" twierdzi, że ma powody do zadowolenia, gdyż otrzyma od FC Barcelony sowitą premię. Do końca sezonu ligowego pozostało jeszcze jedno starcie, natomiast kwestie "premii za uczestnictwo" zostały już rozwiązane. "Jedna trzecia składu spełniła wymagania klubu dotyczące otrzymania tego bonusu" - czytamy. Jakie były zatem warunki?

Uległy one zmianie po tym jak w klubie rządzili jeszcze Mateu Alemany i Jordi Cruyff. Aby uzyskać dodatek, trzeba rozegrać co najmniej 45 minut w 60 proc. spotkań, nie wliczając w to meczów, z których zawodnika wykluczają kontuzje czy sankcje. Dyrektorzy zmodyfikowali ten zapis, gdyż odebranie bonusu było zbyt łatwe. Jedynym zawodnikiem, który wciąż posiada stare warunki jest Frenkie De Jong.

Tym samym w gronie piłkarzy, którzy kwalifikują się do otrzymania bonusu, są: Marc-Andre ter Stegen, Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Joao Cancelo, Ilkay Guendogan oraz właśnie Robert Lewandowski. Dziennik zaznacza, że poza reprezentantem Niemiec, wszyscy opuścili kilka meczów w sezonie z powodu kontuzji. Mimo wszystko uważa jednak, że klub zaoszczędził znaczną kwotę pieniędzy, gdyż nie wszyscy zawodnicy mieli uwzględniony ten zapis w kontrakcie. Wśród nich są zawodnicy z akademii czy wypożyczeni Joao Felix oraz Joao Cancelo.

FC Barcelona rozegra ostatni mecz w tym sezonie już w niedzielę 26 maja, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Sevillą. Nawet jeśli przegra, to i tak zapewniła już sobie wicemistrzostwo Hiszpanii, gdyż na trzecią Gironą ma cztery punkty przewagi.