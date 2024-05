Gwiazdor kadry Anglii reaguje na brak powołania na Euro. Króciutko

Gareth Southgate, trener reprezentacji Anglii ogłosił we wtorek szeroką, liczącą aż 33 zawodników kadrę na zbliżające się mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane na przełomie czerwca i lipca w Niemczech. Nie zabrakło w niej kilku niespodzianek. Powołania nie otrzymali m.in. tak klasowi piłkarze jak: Marcus Rashford, Reece James, Jordan Henderson, Jadon Sancho czy Raheem Sterling.

Marcus Rashford skomentował krótko brak powołania na Euro

Gareth Southgate został spytany przez dziennikarzy, dlaczego nie powołał Marcusa Rashforda, który w kadrze Anglii rozegrał dotychczas 60 spotkań, zdobył 17 goli i miał sześć asyst.

- To oczywiście są trudne rozmowy, dotyczące graczy, którzy są bardzo dobrzy i którzy stanowią ważną część tego, co robiliśmy przez wiele lat. Po prostu uważam, że inni zawodnicy na tej pozycji mieli lepszy sezon. To wszystko - odpowiedział szkoleniowiec.

Trudno się z nim nie zgodzić. Rashford w tym sezonie zagrał w Manchesterze United w 42 meczach, zdobył tylko osiem goli i miał pięć asyst. W wielu spotkaniach bardzo rozczarował.

Po tej decyzji szkoleniowca, szybko zareagował w mediach społecznościowych sam Rashford.

- Życzę Garethowi i chłopakom wszystkiego najlepszego w nadchodzącym turnieju - napisał krótko piłkarz Manchesteru United na Instagramie.

Southgate będzie musiał jeszcze skreślić siedmiu zawodników. Na Euro może bowiem pojechać tylko 26 piłkarzy.

Reprezentacja Anglii na Euro w fazie grupowej zagra z: Serbią (16 czerwca), Danią (20 czerwca) i Słowenią (25 czerwca).