Portugalia ogłosiła kadrę na Euro 2024. Jest decyzja ws. Cristiano Ronaldo!

Wielkimi krokami zbliża się Euro 2024. Obrońcami tytułu są Włosi, którzy w finale ostatniej edycji pokonali po rzutach karnych Anglików. Nie ma wątpliwości, że głównymi faworytami do zdobycia trofeum są nasi grupowi rywale, czyli Francuzi, natomiast nigdy nie można skreślać również Hiszpanów czy gospodarzy wydarzenia. Do tego grona można włączyć też Portugalię, która właśnie ogłosiła skład na turniej

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Portugalia ogłosiła kadrę na Euro 2024. Co z Cristiano Ronaldo?

Piłkarze Roberto Martineza w imponującym stylu zaprezentowali się podczas kwalifikacji. Nie dość, że wygrali wszystkie 10 spotkań, to ich bilans bramkowy wynosił 36:2. Widać, że po nieudanych mistrzostwach świata w Katarze nie ma już śladu, a nowy trener skutecznie zastąpił na stanowisku, zwolnionego po ośmiu latach pracy Fernando Santosa.

Rywalami Portugalii w fazie grupowej Euro 2024 będą: Czechy, Turcja oraz Gruzja. Nieco wcześniej drużyna rozegra za to aż trzy mecze towarzyskie z Finlandią, Chorwacją i Irlandią. Mimo że do turnieju zostało jeszcze trochę czasu, to tamtejsza federacja ogłosiła we wtorek kadrę na to wydarzenie.

Najważniejszą informacją dla portugalskich fanów jest to, że wśród powołanych znalazł się Cristiano Ronaldo. Jego nominacja nie była przecież oczywista. Z uwagi na wiek, a zwłaszcza fakt, że od półtora roku nie gra już na najwyższym poziomie. Oczywiście utrzymuje świetną formę, gdyż w tym sezonie Saudi Pro League zanotował 33 gole, ale jest to dużo łatwiejsze zadanie niż gdy rywalizował choćby w Premier League.

Dla pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki będzie to szóste w karierze Euro, co czyni go absolutnym rekordzistą pod tym względem. Pierwszy raz zagrał na Euro 2004, które organizowała właśnie Portugalia. Wówczas dotarł z reprezentacją do finału, w którym gospodarze sensacyjnie przegrali z Grekami. Do historii przeszły zdjęcia zapłakanego wówczas Ronaldo, który nie mógł pogodzić się z porażką.

Tak wygląda kadra Portugalii na Euro 2024:

Bramkarze: Rui Patricio (AS Roma), Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton);

Rui Patricio (AS Roma), Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton); Obrońcy : Ruben Dias (Manchester City), Joao Cancelo (FC Barcelona), Antonio Silva (Benfica Lizbona), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting Lizbona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Pepe (FC Porto);

: Ruben Dias (Manchester City), Joao Cancelo (FC Barcelona), Antonio Silva (Benfica Lizbona), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting Lizbona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Pepe (FC Porto); Pomocnicy : Bernardo Silva (Manchester City), Ruben Neves (Al-Hilal), Joao Neves (Benfica Lizbona), Palhinha (Fulham), Otavio (Al-Nassr), Francisco Conceiçao (FC Porto), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United);

: Bernardo Silva (Manchester City), Ruben Neves (Al-Hilal), Joao Neves (Benfica Lizbona), Palhinha (Fulham), Otavio (Al-Nassr), Francisco Conceiçao (FC Porto), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United); Napastnicy: Pedro Neto (Wolverhampton), Goncalo Ramos (PSG), Diogo Jota (Liverpool), Joao Felix (FC Barcelona), Rafael Leao (AC Milan), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr);

To zapewne ostatni raz, gdy na mistrzostwach Europy będziemy mogli zobaczyć "złote pokolenie", które w 2016 roku sięgnęło po trofeum we Francji. Cristiano Ronaldo ma przecież 39 lat, Rui Patricio 36, a Pepe aż 41. Portugalczycy nie mają jednak powodów do obaw, gdyż o ich wyniki w przyszłości mogą zadbać tacy piłkarze jak m.in. Rafael Leao, Goncalo Inacio czy Joao Neves.