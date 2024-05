Sensacyjne powołania! Wielkie angielskie gwiazdy nie jadą na Euro 2024

Euro 2024 rozpocznie się 14 lipca, a najlepsze ligi świata zakończą swoje rozgrywki już w nadchodzący weekend. Oznacza to, że zawodnicy zaczną przygotowywać się do turnieju, a selekcjonerzy snują w głowach zestawienia swoich zespołów na turniej w Niemczech. Powołania na zgrupowanie przed mistrzostwami ogłaszali już m.in. Niemcy i Portugalczycy, a teraz zrobili to kolejni z faworytów - Anglicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Skarga na dziennikarza Polsatu

Gareth Southgate ogłosił szeroką kadrę przed Euro 2024. Oto powołani do reprezentacji Anglii

Wiele reprezentacji, jak Francja, Niemcy i Portugalia mają wręcz przesyt znakomitych piłkarzy, a selekcjonerzy z pewnością zachodzą w głowę przed powołaniami. Nie inaczej sprawa wygląda u Anglików, których liga jest najsilniejszą na świecie, a gwiazdy potrafią błyszczeć także poza granicami kraju. Selekcjoner Gareth Southgate na razie zdecydował o powołaniu aż 33 zawodników.

Na liście nie brakuje znanych nazwisk jak Harry Kane i Jude Bellingham, czyli liderów Bayernu Monachium i Realu Madryt, a także znakomitych w zeszłym sezonie Cole'a Palmera, Bukayo Saki, czy piłkarza roku Premier League Phila Fodena. Ofensywa wicemistrzów Europy prezentuje się więc znakomicie.

Nieco gorzej wygląda obrona, w której najgłośniejsze nazwiska to Joe Gomez z Liverpoolu, Kyle Walker i John Stones z Manchesteru City i Kieran Trippier z Newcastle United. Z kolei Trent Alexander-Arnold traktowany jest jako pomocnik i prawdopodobnie na turnieju będzie grał właśnie w środku pola.

Southgate dał również szansę młodym zawodnikom, takim jak Marc Guehi i Adam Wharton z Crystal Palace czy Kobbie Mainoo z Manchesteru United. Selekcjoner pominął jednak wielkie gwiazdy, z których najwięksi nieobecni na liście do Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Reece James, Ben Chillwell, Jordan Henderson i James Maddison.

Lista powołanych do reprezentacji Anglii przed Euro 2024:

bramkarze: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley) obrońcy: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City) pomocnicy: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace) napastnicy: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham Hotspur), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

Finalna lista 26 powołanych na turniej ma pojawić się 8 czerwca, a więc po meczach towarzyskich z Bosnią i Hercegowiną oraz Islandią. Anglicy na Euro 2024 trafili do grupy C, w której zmierzą się z Serbią, Danią i Słowenią. Obecni wicemistrzowie Europy należą do grona faworytów do wygrania całego turnieju.