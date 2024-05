O tych słowach Peszki będzie głośno. Tak, to o Góralskim. "Można brać przykład"

Jacek Góralski mocno przesadził w trakcie świętowania awansu Wieczystej Kraków do II ligi. W internecie opublikował film, gdzie widać, jak wypija duszkiem butelkę wódki (marki Peszko Tem Vodka). Mógł przy tym liczyć na gorący "doping" kolegów z szatni.

Zachowanie 31-latka spotkało się ze zdecydowaną krytyką. "Niby awans, a jednak upadek", "Straszne to jest" - komentowano w mediach społecznościowych. Sam zawodnik sprawiał wrażenie niewzruszonego całym zamieszaniem i przekonywał, że w butelce wódki była woda niegazowana.

Sławomir Peszko komentuje aferę z Jackiem Góralskim w roli głównej. "Zwykła celebracja"

Wieczysta nie wydała żadnego oświadczenia w tej sprawie. Odniósł się do niej natomiast Sławomir Peszko w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". I zapowiedział, że Góralski nie poniesie konsekwencji swojego zachowania. - Nie szukałbym tutaj drugiego dna. Była to zwykła celebracja awansu. Nie będzie żadnej nagany ani reprymendy, bo to był czas wolny zawodnika, a każdy może robić w swoim życiu, co chce - powiedział (cytat za WP SportoweFakty).

Mimo wszystko trudno zrozumieć, dlaczego tego typu zachowanie jest pokazywane w internecie, gdzie może zobaczyć je wielu młodszych kibiców. Trener krakowian odpiera te zarzuty. - W Polsce jest wiele osób, które dają zły przykład młodzieży, a Jacek jednak swoją postawą na boisku niejednokrotnie udowodnił, że można brać z niego przykład - stwierdził.

Podwójne standardy ws. Jacka Góralskiego? "Może chciał się popisać"

Peszko przypomniał też głośną sytuację z udziałem piłkarza Manchesteru City, który publicznie pokazywał się z alkoholem. I zdaniem 39-latka reakcje były wtedy zupełnie inne niż po tym, co zrobił Góralski. - Kiedy w ubiegłym roku po wygraniu Ligi Mistrzów wszędzie publikowane były filmiki, na których Jack Grealish pije alkohol, wszyscy się śmiali. A w Polsce, jak zrobi się coś takiego, to od razu jest nagonka. Może ten filmik nie do końca był potrzebny, ale może Jacek chciał się po prostu trochę popisać - wyjaśnił.

Mimo że Wieczysta Kraków już zapewniła sobie awans do II ligi, to przed nią jeszcze trzy spotkania ligowe. Jej rywalami będą: Siarka Tarnobrzeg (26 maja), Czarni Połaniec (1 czerwca) i Star Starachowice (8 czerwca).