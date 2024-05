Ciąg dalszy afery z udziałem Jacka Góralskiego. "Karygodne"

Wieczysta Kraków w ostatnim meczu wygrała ze Świdniczanką Świdnik 1:0. Jedynego gola zdobył Dawid Kiedrowicz. Dla klubu spod Wawelu były to arcyważne trzy punkty w kontekście sytuacji w tabeli na koniec sezonu. Zdobycie kompletu punków pozwoliło im, na trzy kolejki przed końcem, zapewnić sobie awans do II ligi. Piłkarze drużyny z Małopolski nie kryli wielkiej radości z tego powodu. Po emocjonującym spotkaniu, zawodnicy zaczęli świętować. W sieci pojawiły się filmiki z szatni. Niektórzy dali się ponieść. Najwięcej mówi zachowaniu Jacka Góralskiego, które wywołało oburzenie w polskiej piłce.

Na opublikowanym nagraniu były pomocnik reprezentacji Polski popisywał się wyzerowaniem butelki wódki (marki należącej do Sławomira Peszki). Sam piłkarz na Instagramie zaprzeczył tym informacją. Góralski przekonywał, że w butelce "wyzerowanej" przez niego był nie alkohol, a zwykła woda.

Potężna burza w sieci po nagraniu z Jackiem Góralskim. Lekarze zabrali głos

Jego tłumaczenie nie zakończyły jednak potężnej burzy, którą wywołał. Teraz głos w tej sprawie zabrali lekarze specjaliści w rozmowie z "Faktem". Terapeuta uzależnień, Bartłomiej Jaśkiewicz, powiedział, że następstwa spożycia 0,7 l wódki różne. W głównej mierze zależą one od organizmu człowieka.

- U kogoś innego może dojść do przedawkowania, zaburzeń mowy, równowagi. Spożycie dużej ilości alkoholu w szybkim tempie może doprowadzić nawet do wymiotów. Duże dawki alkoholu mają destrukcyjny wpływ na organizm. Trzeba też pamiętać o tym, że alkoholizm to choroba, która rozwija się niezauważenie - powiedział Jaśkiewicz.

Toksykolog Eryk Matuszkiewicz otwarcie potępił promowanie alkoholu i zwrócił uwagę na skalę problemu uzależnienia wśród młodych ludzi w Polsce. - Niestety zauważamy tendencję wzrostową i jest to bardzo niepokojące. Promowanie picia alkoholu, podejmowania wyzwań, kto wypije szybciej i więcej, to są zachowania bardzo karygodne, a już szczególnie, jeśli taki zły przykład dają osoby, z których wzór czerpią młodzi ludzie - mówił Matuszkiewicz.

Na 31-latku suchej nitki także nie zostawił Dariusz Dźwigała, były piłkarz i trener, który w przeszłości prowadził reprezentację Polski do lat 19. - Jeśli to faktycznie była wódka, to jest to patologia. Takie nagranie świadczy o kompletnym braku pomyślunku, jakiekolwiek wyobraźni. Jak można coś takiego publicznie pokazywać? Dla mnie, jako ojca, trenera i przede wszystkim byłego piłkarza, to niedopuszczalne. Liga, w której grał nie ma tu znaczenia. To brzydkie i obrzydliwe - nie przebierał w słowach w rozmowie z "Faktem".