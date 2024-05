Trzy lata i koniec. Piłkarz odrzucił ofertę pozostania w Legii Warszawa

Legia Warszawa wyszarpała miejsce w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Zapewniła sobie trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy na kolejkę przed końcem sezonu. Zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Pewne jest, że latem szatnia zostanie przewietrzona i zniknie z niej co najmniej kilku piłkarzy.

Ribeiro odejdzie z Legii

Pewne jest, że Legię opuści Josue, któremu dyrektor sportowy Jacek Zieliński nie zaproponował przedłużenia umowy. Wiele wskazuje na to, że Cezary Miszta pozostanie w Rio Ave na dłużej. Był wypożyczony do portugalskiego klubu w zimowym okienku transferowym, zagrał tylko jeden mecz - ale to wystarczyło, by przekonać władze klubu do wykupienia bramkarza. Nie wiadomo, co z Tomasem Pekhartem, dostał ofertę przedłużenia.

Nad swoją przyszłością zastanawiał się Yuri RIbeiro. Portugalczyk ma ważny kontrakt do końca tego sezonu. Nie było pewności, czy Legia zaproponuje mu nową umowę, ale nie wykluczało się takiej możliwości. Jak podał Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna", strony nie osiągnęły porozumienia i 27-latek pożegna się z Legią po sobotnim meczu z Zagłębiem Lubin.

"Yuri Ribeiro po sezonie opuści Legię Warszawa. Kontrakt Portugalczyka nie zostanie przedłużony" - poinformował dziennikarz na Twitterze.

Kibice w ostatnim czasie dość krytycznie wypowiadali się o grze Ribeiro i wskazywali, że lepiej będzie, jeśli odejdzie z klubu.

Odejście Ribeiro sprawia, że Legia będzie musiała szukać latem zawodnika defensywnego, który potrafi zagrać na środku obrony, jej boku oraz jako wahadłowy.

Yuri Ribeiro trafił do drużyny "Wojskowych" z Nottingham Forest w 2021 r. Zagrał w tym sezonie w 38 meczach dla Legii, strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Transfermarkt wycenia go na jeden milion euro.