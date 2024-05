Ewa Pajor zachwyciła cała Niemcy. 24 minuty, które przejdą do historii [WIDEO]

Ewa Pajor to żywa legenda Wolfsburga i jedna z najlepszych napastniczek damskiego futbolu. Obecnie wszystko wskazuje na to, że Polka lada moment przeniesie się do FC Barcelony. W poniedziałkowy wieczór rozegrała ostatnie spotkanie w barwach niemieckiej drużyny. Trudno wymarzyć sobie lepsze pożegnanie z Bundesligą. Pajor zdobyła hat-tricka w meczu przeciwko SGS Essen, a przy okazji została królową strzelczyń!

3 screen https://www.youtube.com/watch?v=TRT1Oc4le7E Otwórz galerię Na Gazeta.pl