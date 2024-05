Biznesmen blisko przejęcia znanego polskiego klubu. Planuje szybki powrót na szczyt!

W sezonie 2016/2017 Sandecja Nowy Sącz wygrała rozgrywki I ligi i awansowała pierwszy raz w historii do ekstraklasy. W tej nie zagrzała jednak długo miejsca. Ostatnie miejsce w tabeli i po roku spadek na zaplecze piłkarskiej elity w Polsce. Od tamtego czasu Sandecja rozegrała pięć sezonów w I lidze, z której spadła przed rokiem do II ligi, zajmując ostatnie miejsce w tabeli.

Tym samym po 16 latach Sandecja Nowy Sącz ponownie zagrała w II lidze. W tej jednak poszło jej fatalnie. Po 33 kolejkach klub ma zaledwie 32 punkty i jest pewien spadku do III ligi, zajmując - ajakże - ostatnie miejsce w tabeli.

Sandecja Nowy Sącz może mieć nowego właściciela. "Potrzeba czasu"

W tej całej fatalnej sytuacji promykiem nadziei dla kibiców mogą okazać się informacje przekazane przez "Gazetę Krakowską". Otóż klub od miasta chciałby przejąć Marek Niedźwiedź. "Drodzy kibice Sandecji! Chcę poinformować, że złożyłem wstępną ofertę przejęcia klubu sportowego Sandecja od Miasta Nowy Sącz. Mam nadzieję na szybką odpowiedź i konstruktywny dialog z obecnym właścicielem klubu" - przekazał w mediach społecznościowych.

Wiele wskazuje na to, że inwestor ma duże plany wobec klubu. "Złożona oferta zakłada cele dla Sandecji, nie tylko powrót klubu do drugiej ligi, a docelowo awans do pierwszej, ale także transformację w lidera sportowego i społecznościowego w regionie" - dodał. Zapewnił, że będzie chciał podejść do sprawy transparentnie oraz zaprosił inne osoby do współpracy.

"Gazeta Krakowska" prześwietliła profil Marka Niedźwiedzia. Okazuje się, że wraz z rodziną i trójką dzieci mieszkają na stałe w Wielkiej Brytanii. "Zajmuje się kupowaniem, restrukturyzacją i łączeniem firm w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw. Należąca do niego brytyjska spółka inwestycyjna jest właścicielem lub udziałowcem biznesów w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Portugalii i Polsce" - czytamy. Dodatkowo nabył firmę Valorus z Kowna.

W rozmowie z gazetą zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek potwierdził, że miasto prowadzi rozmowy z Niedźwiedziem. - Zamierzamy ogłosić publiczny konkurs, by dopuścić wszelkie podmioty, wspólnie zastanowić się, czy osoba chętna na przejęcie Sandecji daje odpowiednią rękojmię, by powierzyć mu klub. Na wszystko potrzeba czasu, ale coś w kwestii Sandecji z pewnością się dzieje - przekazał cytowany przez "Gazetę Krakowską". Na więcej konkretów trzeba więc poczekać.

Sandecja Nowy Sącz sezon 2023/2024 zakończy w sobotę 25 maja, gdy o 14:00 przed własną publicznością podejmie Kotwicę Kołobrzeg w ostatniej kolejce II ligi.