Piszczek już tego nie ukrywa. Jest gotowy. "Muszę skompletować sztab"

Łukasz Piszczek w 2021 roku odszedł z Borussii Dortmund i trafił do swojego pierwszego klubu LKS-u Goczałkowice. Były reprezentant Polski pozostaje tam grającym trenerem, w międzyczasie uzyskał licencję trenerską UEFA A, a niedawno dostał się na kurs o licencję UEFA Pro. 38-latek planuje w przyszłości zostać szkoleniowcem w poważniejszych firmach, a teraz sam zdradził kiedy to się stanie.

Łukasz Piszczek zdradził plany na karierę trenerską. Padła konkretna data

Obecnie Piszczek nie tylko prowadzi zespół w trzeciej lidze, ale również jest ekspertem telewizji Viaplay przy Bundeslidze i Premier League. Ponadto będzie pracował z Łukaszem Fabiańskim i Jakubem Błaszczykowskim podczas Euro 2024 w Telewizji Polskiej. 38-latek w rozmowie na kanale Foot Truck przyznał, że dobrze odnajduje się w tej roli. Nie jest to jednak jego docelowa praca.

Były obrońca reprezentacji Polski chce skupić się na karierze trenerskiej. Niedawno mówił, że jest gotowy na ekstraklasę, a teraz zdradził, kiedy chciałby trafić do większych klubów i zostać samodzielnym trenerem uznanej marki.

- Trzeba doprecyzować. Mówiłem, że jestem gotowy bardziej niż gdybym usłyszał to pytanie trzy lata temu. Jestem w stanie wyobrazić sobie wejście w jakiś projekt, ale też nie jest tak, że jak chce na siłę szukać obojętnie jakiego klubu i pracować w ekstraklasie. Mam jeszcze sporo do zrobienia i muszę skompletować sztab. Już poczyniłem jakieś kroki, ale wiem, że to nie będzie takie proste - powiedział Piszczek.

- Ten rok jeszcze pozostanę w trzeciej lidze. Jeśli wszystko się dobrze złoży, to będę chciał zacząć pracę na wyższym poziomie w przyszłym sezonie - dodał były reprezentant Polski. Oznacza to, że od rozgrywek 2025/26 można spodziewać się legendy kadry w jednym z klubów ekstraklasy.

LKS Goczałkowice pod wodzą Łukasza Piszczka zajmuje ósme miejsce w III lidze grupie III. W tym sezonie wygrał 11 meczów, a po 10 zremisował i przegrał. Jeszcze jesienią 2023 Piszczka roku łączono go z funkcją asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, ale finalnie Marek Papszun przegrał wyścig o stanowisko z Michałem Probierzem i były obrońca zrezygnował z propozycji.