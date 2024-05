Piłkarze opowiedzieli, jak uratowali nastolatkę, która chciała skoczyć z wiaduktu

Do zdarzenia doszło na jednym z wiaduktów drogi ekspresowej S3. Piłkarze jechali samochodem, gdy zauważyli dziewczynę, która przeszła przez barierki i planowała skoczyć. Postanowili natychmiast interweniować.

Młodzi piłkarze uratowali życie nastolatki

Bohaterami minionego weekendu byli 19-letni Mikołaj Zięba i 30-letni Kamil Walków, którzy udaremnili próbę samobójczą nastolatki. Gdy tylko zauważyli, że dziewczyna ma zamiar targnąć się na swoje życie, natychmiast ruszyli z pomocą, bez zastanowienia.

Za kierownicą samochodu był wówczas Zięba. Przyznał, że to był impuls. W trakcie interwencji wyczuł, że da się uratować nastolatkę. - To było niepokojące, dlatego szybko skręciłem w polną drogę i podjechaliśmy bliżej wiaduktu. Tam zobaczyliśmy roztrzęsioną dziewczynkę. Widać, że potrzebowała pomocy. Nie mieliśmy dużo czasu na zastanawianie się. Zadziałaliśmy instynktownie. Staraliśmy się spokojnie do niej podejść i uspokoić ją. W trakcie rozmowy z nami chwyciła się barierki. Wtedy odetchnąłem, bo już wiedziałem, że uda się jej pomóc - powiedział młody piłkarz Odry Bytom Odrzański w rozmowie z WP SportoweFakty.

Gracze Odry byli jedynymi na trasie, którzy postanowili się zatrzymać i udzielić pomocy. - Samochody przejeżdżały obok niej i nikt poza nami się nie zatrzymał. Totalna znieczulica - tłumaczył Zięba.

Motyw próby samobójczej nastolatki pozostanie tajemnicą. Piłkarze wiedzą, dlaczego dziewczyna planowała odebrać sobie życie, ale obiecali, że nikomu nie będą o tym mówić. - Obiecaliśmy to jej i jej mamie. Sam nie pamiętam dokładnego przebiegu tej rozmowy, bo to był duży szok. Po sprowadzeniu z wiaduktu, poprosiła, żeby odwieźć ją we wskazane miejsce, do mamy. Staraliśmy się stworzyć jej jak najbardziej komfortowe warunki w aucie, żeby uciekła myślami od tego, co się przed chwilą stało i żeby się uspokoiła - przyznał młody piłkarz.

Sami piłkarzy Odry nie uważają, że są bohaterami. - Uważam, że każdy powinien tak zareagować w podobnej sytuacji. Cieszymy się, że tak to się skończyło. Nie czuję się bohaterem, ale jeśli dzięki temu, co zrobiliśmy, ktoś w podobnej sytuacji postąpi tak samo, będzie to dla nas cenne - stwierdził Zięba.

Nagranie ze zdarzenia udostępnił w mediach społecznościowych nowosolski tygodnik "Krąg". Zamazano wizerunek dziewczyny w celu zachowania jej anonimowości.

Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.

Pod tym linkiem (TUTAJ) znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.