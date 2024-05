Media: Jest decyzja PZPN ws. przepisu o młodzieżowcu. Tak będzie wyglądać Ekstraklasa

Przepis o młodzieżowcu wszedł w życie przed sześcioma laty. Od 2019 roku każda z drużyn występujących w ekstraklasie miała obowiązek wystawiać w meczu ligowym co najmniej jednego zawodnika, który ma polskie obywatelstwo i w roku zakończenia rozgrywek kończy maksymalnie 22 lata. To nie podobało się wielu klubom, które próbowały nakłonić działaczy do zmiany decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

"Główne argumenty to: sztuczność przepisu, brak kierowania się naturalną drogą rozwoju młodego gracza, gra nie za poziom sportowy, tylko metrykę, pompowanie rynkowych cen i kontraktów młodzieżowców. Efektem ubocznym przepisu jak usłyszeliśmy, są też czasem niesnaski w drużynie, wywołane koniecznością rezygnacji z gry zawodnika lepszego na rzecz młodszego. Argumenty związku za przepisem to w skrócie: promowanie w lidze polskich piłkarzy, presja na kluby by szkoliły młodych, pośrednie wpłynięcie na inwestowanie w akademię i dostarczenie wartościowych zawodników do reprezentacji Polski" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl w momencie, gdy zmieniano przepisy. Modyfikacja przepisu została wprowadzona dwa lata temu, ale i ona nie uzyskała aprobaty klubów.

A jednak! PZPN się nie ugiął. Przepis o młodzieżowcu zostaje bez zmian

PZPN zdecydował w 2022 roku, że nie będzie konieczności wystawiania młodzieżowca. Ale zamiast tego związek ustalił limit 3000 minut. Taki czas będą musieli na murawie spędzić młodzieżowcy. W innym przypadku klubom grożą kary. Ta modyfikacja także wywołała spore oburzenie. Zespoły walczyły więc o kolejną zmianę.

Dominik Wardzichowski ze Sport.pl informował, że już 20 maja zapadnie ostateczna decyzja w sprawie wspomnianego przepisu. Ewentualna zmiana miałaby wejść w życie od nowego sezonu. Ale do takiej ostatecznie nie dojdzie, o czym poinformował portal Meczyki.pl. Rewolucja w regulaminie nie została przegłosowana.

"Projekt w ostatnim czasie był w fazie konsultacji, ale przepadł podczas głosowania w PZPN. Federacja utrzymała dotychczasowe zasady. Za takim rozwiązaniem głosowało 13 członków zarządu PZPN. Dwóch było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu" - czytamy.

PZPN przed kolejnymi decyzjami

Tym samym limit i kary pozostały bez zmian. Na oficjalne potwierdzenie będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Na spotkaniu PZPN mogą zapaść też inne decyzje, jak choćby związane z kształtem rozgrywek II i III ligi. Rzekomo związek chce wprowadzić modyfikacje, na mocy których z trzeciego poziomu rozgrywek spadałoby aż pięć drużyn w każdym sezonie. Z kolei w III lidze zorganizowane zostałyby baraże, które wyłonią piątą ekipę do awansu.