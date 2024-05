Góralski gasi pożar, który sam rozpętał. Tylko spójrzcie, co napisał [WIDEO]

Wieczysta Kraków wywalczyła w miniony weekend upragniony awans do II ligi. Zawodnicy Sławomira Peszki w sobotę 18 maja najpierw pokonali Świdniczankę Świdnik 1:0, a gdy kilka godzin później Siarka Tarnobrzeg poległa w Dębicy z tamtejszą Wisłoką (1:2), wszystko było jasne. Zespół ze stolicy Małopolski mógł celebrować. I robił to. Zdecydowanie to robił.

Góralski nie wylał za kołnierz

Do sieci trafiło nagranie z cieszącymi się piłkarzami Wieczystej. Wśród nich był były zawodnik m.in. niemieckiego Bochum czy kazachskiego Kajratu Ałmaty Jacek Góralski. To właśnie jego zachowanie wywołało potężne oburzenie w polskiej piłce. Były pomocnik reprezentacji Polski na nagraniu popisuje się wyzerowaniem butelki wódki (marki należącej do Sławomira Peszki swoją drogą).

To zdetonowało istną "bombę" w środowisku. "Popis" Góralskiego stał się obiektem zaciekłej krytyki ze wszystkich możliwych stron w polskiej piłce. Krzysztof Stanowski, Kanał Sportowy, Weszło, poszczególni dziennikarze chyba każdego sportowego (i nie tylko) portalu, jaki w tym kraju istnieje. Wszyscy zgodnie uznali takie zachowanie za skrajną głupotę (w najgrzeczniejszym określeniu) i coś niegodnego byłego reprezentanta Polski.

Reprezentant Polski tłumaczy. "Dobra ta woda"

Co na to sam Góralski? Postanowił odpowiedzieć na krytykę poprzez media społecznościowe. Wrzucił relację na stories na swoim Instagramie. Bez zdjęcia czy filmiku, jedynie z napisem "dobra ta woda niegazowana". Sugerując, że w butelce "wyzerowanej" przez niego był nie alkohol, a zwykła woda. Czy to jest wiarygodne? Czy może jednak napojem była woda, tylko pisana przez "ó"? Każdy niech oceni sam.

