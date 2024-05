Ivana Knoll jest chorwacką influencerką, która popularność w mediach społecznościowych zyskała dzięki mistrzostwom świata w Katarze. Kobieta wielokrotnie pojawiała się na stadionach, by wspierać reprezentację Chorwacji, której jest wierną fanką, a uwagę wszystkich zwracały jej skąpe stroje. Podczas mundialu w 2022 roku została okrzyknięta "najseksowniejszą fanką świata".

Ivana Knoll zabrała głos ws. Only Fans. Jaśniej się nie da

31-latka wstawia do swoich mediów społecznościowych dużo zdjęć. Na większości się uśmiecha. Odważny strój jest u niej standardem. Tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 3 mln osób. Wśród tej grupy nie brakuje obserwatorów z całego świat, a także jej adoratorów. Ci, jak twierdzi sama Knoll, zmuszają ją do założenia konta na OnlyFans, portalu dla dorosłych, gdzie można publikować treści o charakterze erotycznym. O problemie Chorwatka poinformowała za pośrednictwem InstaStories. Tam nie ukrywała swojego oburzenia i wyjawiła, że nigdy tego nie zrobi.

- Możecie mnie zgłaszać, przymuszać, uciszyć, ale nigdy nie zobaczycie mnie na OnlyFans lub gdziekolwiek indziej, sprzedającej swoje ciało - podkreśliła Knoll.

Wiadomość Ivany Knoll do internautów Screen/Instagram @knolldoll

- Całą karierę zrobiłam bez niczyjej pomocy! Bez sprzedawania mojego ciała, bez sprzedawania mojej duszy! Wybieram trudniejszy sposób. Każdą pracę, którą wykonuję, wydarzenie, w którym biorę udział, dostałam dzięki sobie, bez niczyjej pomocy. Nigdy się nie sprzedam, nie jestem ku**ą. Jestem magistrem technologii graficznej, DJ-em, producentem, modelką, właścicielką marki bikini, influencerką, córką, dziewczyną i przyjaciółką - napisała.

- Jestem seksowna i mam prawo taka być, jestem dumna z tego, że jestem seksowna! Nigdy nie wyjdę na scenę ubrana w męską koszulkę i dres z brudnymi włosami, żeby zostać zaakceptowana jako DJ-ka. Nigdy nie zmienię swoich treści w mediach społecznościowych, po to by uzyskać więcej modowych propozycji. (....) Nigdy nie pozwolę, by żaden mężczyzna na świecie mnie powstrzymał - dodała.

Wiadomość Ivany Knoll do internautów Screen/Instagram @knolldoll

To nie pierwszy raz, kiedy Knoll przekonała się o złej stronie sławy. We wrześniu ubiegłego roku Chorwatka została zaatakowana w barze przez nieznajomą kobietę.