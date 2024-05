Wystawili na sprzedaż serwetkę z kontraktem Messiego. Cena? Szczęka opada

Lionel Messi dołączył do Barcelony w 2000 roku, kiedy to przeniósł się z juniorskiego zespołu Newell's Old Boys. Argentyńczyk szybko zaczął wspinać się po kolejnych szczeblach drabiny piłkarskiego rozwoju, by od 2005 roku występować w pierwszym zespole Blaugrany. Wtedy jeszcze nie wiedział, że stanie się legendą tego klubu, który opuścił w 2021 roku. Messi wystąpił w 778 meczach w barwach FC Barcelony, w których strzelił 672 gole i zanotował 303 asysty. Wraz z klubem sięgał po m.in. 10 tytułów Mistrza Hiszpanii, cztery puchary Ligi Mistrzów UEFA, siedem Pucharów Króla czy też trzy Superpuchary Europy.

Do Barcelony młodego Messiego sprowadził ówczesny dyrektor Barcelony, Carles Rexacha. Co ciekawe, pierwsza umowa Argentyńczyka z hiszpańską ekipą była spisana na serwetce w restauracji podczas spotkania jego byłych agentów, Horacio Gaggioliego i Josepa Marii Minguelli z Rexachem. W ostatnich latach ta serwetka wisiała w klubowym muzeum.

- Wówczas Rexach poprosił kelnera o papier, ale otrzymał czystą serwetkę. Kontrakt spisany na serwetce miał uspokoić ojca Messiego, Jorge, który groził, że zabierze Lionela z powrotem do Argentyny, gdy negocjacje utknęły w martwym punkcie - przypomniał portal insideworldfootball.com.

Serwetka Messiego sprzedana. Imponująca kwota

W maju brytyjski dom aukcyjny, Bonhams, poinformował, że na aukcję wystawiono oprawioną w ramkę serwetkę Messiego o wymiarach 16,5 cm na 16,5 cm. Cena wywoławcza za wspomniany przedmiot wynosiła 379 tys. dolarów, czyli ponad 1,4 mln złotych. Kilka dni temu zakończyła się jej licytacja. Jak podaje portal insideworldfootball.com, serwetka została sprzedana za 968 tys. dolarów, czyli za prawie 3,8 mln złotych. Ta kwota jest zatem wyższa od tej, na jaką wycenił ją Bonhams.

Messi od 2023 roku jest zawodnikiem Interu Miami. Wcześniej grał jeszcze w Paris Saint-Germain.