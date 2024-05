Rewolucja w polskiej piłce? PZPN analizuje scenariusze. Wiemy, kiedy zapadnie decyzja

Rywalizacja w II lidze wkracza w decydującą fazę. Poznaliśmy już pierwszego beniaminka I ligi. Została nim Kotwica Kołobrzeg. W minioną sobotę bezpośredni awans mogła zapewnić sobie też Pogoń Siedlce, ale dość sensacyjnie przegrała 2:3 z Chojniczanką Chojnice. O tym, kto zostanie drugim beniaminkiem I ligi, przekonamy się już za pięć dni. Wtedy też poznamy drużyny, które powalczą o trzeci bilet na zaplecze ekstraklasy. Wcześniej jednak w PZPN może zapaść kluczowa zmiana, która zmieni obraz rozgrywek w przyszłym sezonie. Kluby II ligi może czekać spora rewolucja.

Media: PZPN szykuje zmiany. Drugoligowcy reagują

O wszystkim donosi TVP Sport. Kluby II ligi wyszły z inicjatywą powiększenia stawki. Chcą, by od przyszłego sezonu liczyła ona 20 drużyn. To odpowiedź na niedawne doniesienia portalu Ligowiec.

Dziennikarze informowali, że PZPN chce, by z II ligi spadło aż pięć z 18 zespołów, a nie tylko cztery jak to było do tej pory. W ten sposób ich miejsca zajmie aż pięć ekip z III ligi - czterech zwycięzców grup i jedna drużyna z drugiego miejsca. Tę ekipę wyłonią baraże, a o tym, jaki będzie układ par, miałoby zadecydować losowanie. Zwycięzca baraży dołączyłby więc do beniaminków II ligi.

"Ostateczne decyzja ma zapaść na najbliższym zarządzie PZPN 20 maja. Władze ligi stoją więc przed sporym wyzwaniem. Będą musiały zdecydować, jaki wybrać kształt zmagań. (...) Według naszych informacji opcja z 18 zespołami i aż pięcioma spadkowiczami spotkała się z dużym oburzeniem wśród drugoligowców. Stąd odpowiedź z 20-zespołowym wariantem rozgrywek" - czytamy na łamach TVP Sport. Jeśli PZPN przystałby na żądania klubów, to w tym sezonie spadek z II ligi zaliczyłyby tylko dwie ekipy.

Takiego formatu jeszcze nie było

Za kilka godzin powinniśmy dowiedzieć się, czy dojdzie do zmian. Jeśli tak, to wejdą one w życie już od sezonu 2024/25. Tym samym będzie to pierwsza taka rewolucja w regulaminie od ośmiu lat. Obecny układ obowiązuje od sezonu 2016/17.

Bez zmian pozostaje za to regulamin ekstraklasy. Drużyny, które znajdują się na podium, awansują do europejskich pucharów. Z kolei trzy ostatnie ekipy spadną do I ligi. Na ten moment pewne pożegnania są ŁKS Łódź i Ruch Chorzów. Wciąż toczy się też walka o mistrzostwo Polski - w grze są już tylko Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław.