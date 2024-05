Spytali Mbappe o przenosiny do Realu. Odpowiedział jednym słowem i zszokował

Kylian Mbappe nadal nie ogłosił, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Piłkarzowi pod koniec czerwca wygasa kontrakt z paryskim klubem, a działaczom nie udało się namówić, by go przedłużył. Reprezentant Francji za pośrednictwem mediów społecznościowych zakomunikował swoją decyzję. - Cześć wszystkim, tu Kylian. Zawsze mówiłem, że się chciałbym się do was zwrócić, kiedy nadejdzie czas, dlatego teraz to robię. Chciałbym ogłosić, że to mój ostatni rok w PSG, nie zamierzam przedłużać umowy - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Media są niemal pewne, że wybitny zawodnik dołączy do Realu Madryt, z którym ma podpisać kontrakt na pięć sezonów, dzięki któremu zarobi około 15 mln euro netto.

Zapytali Mbappe o przenosiny do Realu Madryt. Jednoznaczna odpowiedź

W cieniu Kyliana Mbappe do dziś pozostaje jego brat - Ethan. Młodszemu z braci Mbappe także latem wygaśnie umowa z Paris Saint-Germain. Póki co dostawał niewiele szans w pierwszym zespole 12-krotnego mistrza Francji. Debiutował pod koniec ubiegłego roku w wygranym 3:1 meczu z FC Metz, wchodząc na boisko w 92. minucie. Ethan pojawił się także na murawie w starciach z US Revel, US Orleans, FC Lorient i ponownie z FC Metz.

Na ten moment nie wiadomo, czy umowa 17-latka zostanie przedłużona z PSG. W związku z tym zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące jego przyszłości. Media donosiły, że Ethan może przenieść się do Madrytu wraz z Kylianem. Ostatnio jeden z fanów zapytał 17-latka o krążące plotki. "Czy przejdziesz do Realu Madryt latem?" - spytał kibic. Mbappe powiedział, że nie.

Ethan Mbappe karierę rozpoczął w barwach AS Bondy, a w 2017 roku w wieku 11 lat przeniósł się do PSG. Dotychczas w pierwszej drużynie zanotował pięć występów. W tym samym roku do klubu ze stolicy Francji trafił jego Kylian. W 307 meczach zdobył 256 goli i zanotował 108 asyst. Jest także kapitanem reprezentacji Francji. W narodowych barwach zagrał 77 razy. Strzelił 46 goli.