Ważne wieści ws. przyszłości Majeckiego. Trener zabrał głos

Radosław Majecki zagrał w tym sezonie w 14 meczach AS Monaco, sześć razy zachowywał czyste konto. Ma jeszcze rok ważnego kontraktu, ale trener nie ukrywa, że liczy na niego w dłuższej perspektywie.

Majecki ma pewne miejsce w Monaco

W tym momencie Radosław Majecki jest pierwszym bramkarzem AS Monaco. Zdaniem trenera, Adiego Huettera, od momentu wejścia Polaka do składu defensywa gra dużo pewniej. To znaczące w kontekście przyszłości i tego, jak może wyglądać drużyna w przyszłym sezonie.

Konkurentem dla Majeckiego jest Philipp Koehn. To jego Polak wygryzł ze składu AS Monaco. Huetter przekonuje, że 26-latek wciąż ma szansę rywalizować z Majeckim o pierwszy skład i nie skreśla go całkowicie, choć na ten moment to były bramkarz Legii Warszawa jest jego faworytem. Tym bardziej że za ostatnie występy otrzymuje dobre noty i opinie. Miał spory wpływ na to, że Monaco zagra w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów.

- Philipp walczy o to, aby ponownie zostać numerem jeden, ale Radek pozostanie nim. Ma 24 lata, pokazał swoje umiejętności, zachował wiele czystych kont. Być może broniliśmy się lepiej niż wcześniej, ale patrząc na jego występy, widać, że był świetny. Nie musimy myśleć o innych bramkarzach - powiedział Huetter w rozmowie z "L'Equipe".

Warto zwrócić uwagę, z kim Majecki zachowywał czyste konta w Ligue 1. Działo się to głównie w ligowych hitach, czyli z Paris Saint-Germain, Stade Rennais, Lille i Montpellier, a także ze Strasbourgiem i Brestem.

Majecki chce, żeby selekcjoner Michał Probierz zwrócił na niego uwagę w kontekście powołań w przyszłości. W kadrze narodowej zagrał tylko raz - w październiku 2021 r. dostał nieco ponad pół godziny w spotkaniu z San Marino (5:0), zmieniając Łukasza Fabiańskiego, dla którego to był pożegnalny mecz.

W niedzielę AS Monaco zagra ostatni ligowy mecz. Rywalem FC Nantes. Monakijczycy mają pewne wicemistrzostwo Francji.

Radosław Majecki jest wyceniany przez Transfermarkt na trzy miliony euro. W listopadzie skończy 25 lat.