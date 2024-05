Mocarstwowe plany Wieczystej. "Miliony euro na transfery"

- Ja bym się nie zdziwił, jakby Wieczysta wydała najwięcej latem ze wszystkich naszych klubów - mówił na kanale Meczyki Łukasz Olkowicz. Zdaniem dziennikarza "Przeglądu Sportowego" zespół, który dopiero co awansował na II ligi, może przebić na rynku transferowym kluby z ekstraklasy. Podał nawet zaskakującą kwotę. - To by nie było kłopotem - przekonywał.

