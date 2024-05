Sceny w studiu Polsatu. Tomasz Hajto nie wytrzymał. "Jak czegoś nie umiesz"

Gdy 2 maja Wisła Kraków zaskoczyła wszystkich i pokonała Pogoń Szczecin na PGE Narodowym, zdobywając dzięki temu Puchar Polski, wydawało się, że to idealny bodziec na walkę w końcówce sezonu ligowego.

Degrengolada w Krakowie

Minęło 2,5 tygodnia i na ten moment nie wiadomo, czy krakowianie w ogóle w tych barażach zagrają. Nie wygrali bowiem żadnego z trzech ostatnich meczów ligowych. Od czasu finału udało im się jedyne wyszarpać remis 1:1 z grającym prawie 40 minut w dziesiątkę Zagłębiem Sosnowiec, które jest już od dawna zdegradowane do II Ligi.

Za to przeciwko Lechii Gdańsk i GKS-owi Katowice stracili łącznie 9 goli, przegrywając kolejno 3:4 oraz 2:5. W efekcie Wisła spadła na 8. miejsce w tabeli i jeżeli chce zagrać choćby w barażach o awans do PKO Ekstraklasy, to musi wygrać ostatni mecz z Bruk-Bet Termaliką. To nie wszystko. Krakowianie muszą liczyć, że potkną się co najmniej dwa zespołu z grona: GKS Tychy, Wisła Płock, Górnik Łęczna, Motor Lublin. Tyszanie mogą się jeszcze z tego grona wyłączyć, jeśli wygrają dziś z Bruk-Betem. Zaś Motor musiałby koniecznie przegrać, bo Wisła traci do nich 3 pkt (ale ma lepszy bilans starć bezpośrednich).

Wisła Kraków jak ta kura?

W ocenie Wisły litości nie miał Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski w programie "Cafe Futbol" na antenie Polsatu Sport porównał krakowian do... kury. "Piłka to jest powtarzalność. Wisła zagrała bardzo dobry mecz w finale, który wygrała zasłużenie, ale raz do roku, to i kura złote jajko zniesie. Jak czegoś nie umiesz, to zwalasz to na mental" - ocenił Hajto.

Były gracz m.in. Schalke zauważył też powtarzalność błędów Wisły i jej nieumiejętność w naprawianiu ich.

- Raz może coś nie wyjść i możesz dostać jedną, drugą czerwoną kartkę i przegrać 0:5. Ale nie możesz notorycznie dostawać takich samych bramek i notorycznie popełniać te same błędy - podsumował były trener Jagiellonii Białystok.