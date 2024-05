Trzęsienie ziemi w Wiśle Kraków. Kluczowa osoba odejdzie z klubu

Choć Wisła Kraków wygrała Puchar Polski i zagra w eliminacjach do Ligi Europy, to jest daleka od realizacji najważniejszego celu, czyli powrotu do PKO Ekstraklasy. Niewykluczone, że latem dojdzie do sporych zmian kadrowych w szeregach "Białej Gwiazdy". Posadę może stracić także dyrektor sportowy. Według najnowszych wieści on sam ma skłaniać się ku odejściu z klubu ze stolicy Małopolski.

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl