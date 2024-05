Sensacyjne doniesienia o Mourinho. To tam będzie pracować w przyszłym sezonie

Jose Mourinho został trenerem AS Romy w lipcu 2021 roku, kiedy zakończył pracę w Tottenhamie. Od tamtej pory zwyciężył pierwszą w dziejach Ligę Konferencji Europy, a dodatkowo dotarł do finału zeszłorocznej edycji Ligi Europy. Jego zespół nie przebił się jednak do czołówki ligowej tabeli, co nie podobało się klubowym władzom. Finalnie po przegranym ćwierćfinale Pucharu Włoch z Lazio musiał pożegnać się ze stanowiskiem.

Jose Mourinho może trafić do Besiktasu. "Jesteśmy gotowi"

Mourinho niedawno zdradził, że pracując jeszcze w Rzymie, otrzymał ofertę przejęcia reprezentacji Portugalii, ale przegrał wówczas z sentymentem. Teraz, po zwolnieniu, również nie może narzekać na brak zainteresowania. Dziennik "Bild" zaznacza, że szkoleniowiec odrzucał wszystkie oferty, gdyż chciał trafić do Bayernu Monachium. Tak się jednak nie stanie, ponieważ w zespole zostaje Thomas Tuchel.

Jak się okazuje, Portugalczyk może niespodziewanie przenieść się do jednego z tureckich gigantów. Kilka dni temu podawaliśmy, że zainteresowane nim jest Fenerbahce, a teraz nowe informacje przekazał portal Sporx. "Wiceprezydent Besiktasu Huseyin Yucel zdradził, że spotkał się z Mourinho" - czytamy. Działacz obszerniej wypowiedział się na ten temat na konferencji prasowej po sobotnim meczu z Hataysporem. - Miesiąc temu spotkałem się z Mourinho. Powiedziałem mu, że chce go widzieć w Besiktasie, gdyż między nami jest dobra chemia - przekazał.

- Miał przeprowadzić analizę i wrócić z odpowiedzią po złożeniu oferty. Niedawno to zrobił i zaznaczył, że chciałby się ponownie spotkać w przyszłym tygodniu we Włoszech. Yucel nie krył zadowolenia, że klub sprostał oczekiwaniom finansowym trenera. - Jesteśmy gotowi, by go przejąć. Pracujemy szczególnie nad sponsoringiem. Musimy teraz przedyskutować ostateczną decyzję w zarządzie - podsumował.

Yucel ujawnił za to w rozmowie z TGRT News, że samodzielnie pokryje wynagrodzenie Mourinho. - Plotki o 15 mln euro rocznie są fałszywe. Jego pensja będzie wynosić poniżej 10 milionów euro i jestem w stanie płacić mu sam z pomocą sponsorów. Inny członek zarządu Onur Gocmez podkreśla, że Portugalczyk nie jest jedyną opcją na przejęcie posady. - Spotykamy się z trzema/czterema szkoleniowcami, o których można przeczytać w mediach. Wciąż mamy jednak ogromne zaufanie do trenera Serdara - podsumował.

Serdar Topraktepe przejął funkcję szkoleniowca Besiktasu w połowie kwietnia. Zastąpił wówczas na stanowisku zwolnionego po zaledwie trzech miesiącach byłego selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa.