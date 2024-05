Internet aż płonie po tym, co zrobił Jacek Góralski. "Pato-idol, upadek"

Jacek Góralski ostatnimi czasy mocno zaskakuje kibiców. Choć zeszłego lata interesowały się nim kluby z ekstraklasy, postanowił, że w wieku 31 lat przeniesie się do III-ligowej Wieczystej Kraków. Tym samym zamknął sobie drzwi do powrotu do reprezentacji Polski, w której występował jeszcze w czerwcu 2022 r. w meczach Ligi Narodów. Bawił się za to na scenie razem z raperem Kizo, co wywołało skrajne emocje wśród fanów. Teraz pomocnik znów stanął w centrum uwagi.

Jacek Góralski odpłynął. To zrobił po awansie Wieczystej. "A jednak upadek"

W sobotę jego Wieczysta Kraków zapewniła sobie awans do II ligi. Na własnym stadionie pokonała Świdniczankę Świdnik 1:0, a druga w tabeli Siarka Tarnobrzeg niespodziewanie przegrała 1:2 z Wisłoką Dębica. Dzięki temu przewaga Wieczystej na trzy kolejki przed końcem stała się nie do odrobienia. W szatni rozpoczęło się więc wielkie świętowanie.

Choć z pewnością nie był to największy sukces w karierze Góralskiego (w przeszłości zdobywał mistrzostwo Bułgarii i Kazachstanu), to i tak dał się ponieść. Wziął butelkę alkoholu i przy dopingu kolegów zaczął ją "zerować". Później zaś sam się tym pochwalił, wrzucając filmik do mediów społecznościowych.

Zachowanie pomocnika wzbudziło spory niesmak, czego wyraz dali dziennikarze. - Były reprezentant Polski, który zasłynął z brutalnego wślizgu na Belottim dziś znów postanowił przejść samego siebie. Po awansie - o zgrozo - do 2. ligi, w ramach świętowania wychylił Peszko Team Vodkę 40 proc. na tzw. hejnał. Góralski - pato-idol młodzieży… - napisał w serwisie X dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza. - Niby awans, a jednak upadek - wtórował mu Paweł Baran z Viaplay. - Straszne to jest - skomentował z kolei Krzysztof Stanowski z Kanału Zero.