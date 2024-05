Pierwszy gol Polaka w nowym klubie. Huknął tak, że szczęka opada! [WIDEO]

Bartosz Slisz z premierowym golem na boiskach MLS! Polski pomocnik zdobył przepiękną bramkę w wyjazdowym meczu Atlanty United z Nashville SC. 25-latek huknął zza pola karnego i zapewnił swojej drużynie cenny remis. Niewykluczone, że trafienie to przybliżyło go do wyjazdu na mistrzostwa Europy do Niemiec.

