Szczere wyznanie Boenischa po latach. "Wybrałem Polskę, ale..."

Sebastian Boenisch w latach 2010-2013 występował w barwach reprezentacji Polski. Lewy obrońca, choć urodził się w Niemczech, to posiada polski paszport. Z tego względu Franciszek Smuda zdecydował się zaprosić go do kadry polski, choć w juniorach Boenisch grał dla Niemiec. W 2012 roku obrońca wystąpił na mistrzostwach Europy organizowanych wspólnie przez Polskę i Ukrainę.

Sebastian Boenisch wyznał. "Czułem się Niemcem"

W ostatnich dniach 37-latek udzielił wywiadu na łamach portalu kingsport.gr. W nim poruszył m.in. temat Euro 2012. Wyznał, że miał wówczas pewne problemy zdrowotne. - Udział w takim turnieju z fantastyczną atmosferą był dla mnie ważny. Przeszedłem właśnie z Werderu do Leverkusen, i chciałem coś udowodnić! Kontuzja nie pozwoliła mi osiągnąć tak dobrej formy, jaką mogłem, a na początku następnego sezonu nie brałem udziału w grze, dopóki nie odzyskałem pełnej sprawności… - powiedział.

Boenisch powiedział też, że mimo gry dla Polski, miał momenty, w których czuł się jak członek kadry niemieckiej. - Wielu moich kolegów z reprezentacji Niemiec wygrało mundial w Brazylii w 2014 r. Ja wybrałem kraj moich rodziców, Polskę, ale kiedy oni wznieśli trofeum, w dziwny sposób poczułem się częścią tej drużyny - wyznał.

Sebastian Boenisch karierę piłkarską zakończył cztery lata temu w barwach Wiener Neuestader. Wcześniej występował m.in. w Bayerze Leverkusen, Werderze Brema, Schalke oraz TSV Monachium. Jego największym sukcesem jest wywalczony w 2009 roku Puchar Niemiec w barwach Werderu. W reprezentacji Polski zanotował łącznie 14 występów.