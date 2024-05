Znów to samo! W 90. minucie przestrzelił karnego na wagę powrotu do I ligi

Sezon II ligi powoli dobiega końca. Na ten moment żadna z drużyn nie jest jeszcze pewna awansu na zaplecze ekstraklasy. Rozgrywki są bardzo wyrównane, a walka trwa do ostatniej kolejki. W sobotę 18 maja przepustkę do I ligi mogła zapewnić sobie Pogoń Siedlce. Aby tego dokonać, drużyna z Mazowsza musiała wygrać lub zremisować w przedostatniej kolejce na własnym boisku z Chojniczanką Chojnice. Tak się jednak nie stało.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Nadal nie wiemy, kto awansuje do I ligi. Pogoń Siedlce zmarnowała wielką szansę

Pierwszy gwizdek w Siedlcach wybrzmiał 45 minut po godz. 12:00. Od początku goście narzucili swój styl gry. Przeprowadzali składne ataki pozycyjne, które skutkowały wieloma okazjami na zdobycie bramki. Strzelanie rozpoczęło się jednak dopiero pod koniec pierwszej połowy. Pierwszego gola dla Chojniczanki w 39. minucie strzelił Sebastian Szczytniewski, a pięć minut później drugie trafienie dołożył Hide Vitalucci.

Gospodarze za wszelką cenę próbowali wrócić do spotkania. Osiem minut po rozpoczęciu drugiej części gry gola kontaktowego strzelił Cezary Demianiuk. Przy wyniku 2:1 zespół z Chojnic nie miał jednak zamiaru się zatrzymywać. Kilkadziesiąt sekund po golu dla Pogoni Siedlce goście odpowiedzieli trzecim trafieniem autorstwa Kacpra Korczyca.

Wydawało się, że drużyna Chojniczanki spokojnie "dowiezie" zwycięstwo do końca. Gorąco zrobiło się w 80 minucie, kiedy Pogoń zdobyła kolejnego gola kontaktowego. Było 2:3, a zawodnicy z Siedlec nabrali wiatru z żagle. - Ależ emocjonalny rollercoaster - zachwycali się komentatorzy TVP Sport. W doliczonym czasie gry goście otrzymali rzut karny. Doprowadzenie do remisu było tak blisko. Do piłki na jedenastym metrze podszedł wspomniany Cezary Demianiuk, ale oddał fatalne uderzenie. Bramkarz Chojniczanki obronił karnego.

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Chojniczanki Chojnice 3:2. Mimo to liderem nadal pozostaje Pogoń, która na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu ma na koncie 55 punktów. Druga Kotwica Kołobrzeg, której zostały dwa spotkania do rozegrania, zebrała 53 oczka. Trzecie, czwarte i piąte miejsce zajmują kolejno Stal Stalowa Wola (51 punktów, 33 mecze), Chojniczanka (51 punktów, 33 mecze) i KKS Kalisz (49 punktów, 32 mecze). W grze nadal jest również szósty Hutnik Kraków (49 pkt, 32 mecze).

Za to Pogoń zaprzepaściła kolejną szansę na przyklepanie awansu do I ligi. W poniedziałek siedlecki zespół przegrał z GKS-em Jastrzębie 3:4. Jeśli jednak w 33. kolejce KKS i Hutnik poniosą porażki, awans Pogoni będzie już pewny.