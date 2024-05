Jak cudownie! Mamy medal Euro! Polki pokonały Francję [WIDEO]

W Szwecji dobiegają końca 15. mistrzostwa Europy piłkarek do lat 17. To impreza, w której w przeszłości biało-czerwone osiągnęły sukces. Przed jedenastoma laty Polki wygrały turniej. W drużynie grała między innymi Ewa Pajor.

Medal i awans. Polki wygrały wojnę nerwów

Kończy się 15. edycja mistrzostw Europy piłkarek do lat 17. Największym sukcesem reprezentacji Polski w historii tej imprezy jest zwycięstwo w 2013 roku, m.in. w składzie z Ewą Pajor oraz Pauliną Dudek.

Tym razem tego wyniku nie udało się powtórzyć, ale młode Polki i tak zasługują na duży szacunek i uznanie. Najpierw rywalizowały w niezwykle trudnej grupie. Wygrały z Belgijkami po golu Oliwii Związek (1:0), przegrały z Hiszpankami (0:1) i zremisowały z Portugalkami (1:1). W tym spotkaniu do siatki trafiła Weronika Araśniewicz.

W półfinale turnieju mierzyły się z faworyzowanymi Angielkami (0:2). Porażka oznaczała, że w sobotnie południe zagrają o trzecie miejsce z Francuzkami. To jednak nie było tylko spotkanie o brązowy medal EURO U-17. Wygrana dawała możliwość wyjazdu na odbywające się jesienią mistrzostwa świata w tej kategorii wiekowej. Gospodarzem zmagań będzie Dominikana.

Spotkanie w Lund lepiej rozpoczęło się dla naszych reprezentantek. W 10. minucie spotkania Oliwia Związek minęła bramkarkę rywalek i umieściła piłkę w siatce. Zaledwie sześćdziesiąt sekund Justine Rouquet wyrównała stan rywalizacji.

To był dzień 16-letniej zawodniczki reprezentacji Francji. Tuż przed końcem pierwszej połowy po raz drugi pokonała Julię Woźniak. W obu przypadkach w rolę asystentki wcieliła się Kentissia Bacoul-Juillard.

Po przerwie Polki miały okazję do wyrównania. Francuska defensywa potrafiła jednak pozostać szczelna. Przed szansą na dublet stanęła Związek, oddała groźny strzał, ale została powstrzymana. Mogła jedynie ukryć twarz w dłoniach.

Trener Marcin Kasprowicz próbował zmienić losy meczu wpuszczając na murawę rezerwowe. Anna Krakowiak i Kinga Wyrwas pojawiły się na murawie w 71. minucie. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się zwycięstwem Francuzek, Oliwia Łapińska zaskakującym lobem z dystansu zaskoczyła bramkarkę rywalek.

Remis oznaczał, że o medalu, a co za tym idzie awansie na MŚ zadecyduje konkurs rzutów karnych. Oliwia Łapińska, Zuzanna Witek, Iga Witkowska i Magda Piekarska pewnie egzekwowały rzuty karne. Pomyliła się tylko Kinga Wyrwas. W zespole rywalek aż dwie zawodniczki nie potrafiły skutecznie wykorzystać jedenastki.

To Polki wygrały, zdobyły brązowy medal EURO i to one polecą na mistrzostwa świata do lat 17, które na przełomie października i listopada odbędą się na Dominikanie. W finale, który rozegrany zostanie o 17:00 zmierzą się Angielki i Hiszpanki - oba zespoły w drodze do tego meczu pokonały biało-czerwone.

Polska 2:2 Francja (1:2), rzuty karne: 4:2

Gole: Oliwia Związek '10, Oliwia Łapińska '80 - Justine Rouquet '11, '40

rzuty karne:

strzelone: Oliwia Łapińska, Zuzanna Witek, Iga Witkowska, Magda Piekarska - Lina Gay, Justine Rouquet

niestrzelone: Kinga Wyrwas - Ambre Ouazar, Celia Chabod