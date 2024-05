Hiszpanie nie mają wątpliwości. Wskazali, kiedy Xavi zostanie zwolniony

Ostatnie dni to prawdziwy chaos w FC Barcelonie. Przed meczem z Almerią (2:0) Xavi mówił krytycznie o sytuacji finansowej klubu, która ogranicza możliwości transferowe w letnim okienku. Joan Laporta nie spodziewał się negatywnych słów ze strony trenera. Miał poczuć się oszukany i zdradzony, był wściekły i zdecydowany, by go zwolnić.

Wtedy Xavi ma zostać zwolniony z Barcelony

Piłkarze Barcelony wrócili w piątek z meczu z Almerią, wczesnym popołudniem przylecieli z Andaluzji do stolicy Katalonii. Wtedy Xavi o nastawieniu Laporty w ogóle nie wiedział. Prezydenta klubu nie było w Almerii.

Hiszpańscy dziennikarze podawali, że po przyjeździe do Ciutat Esportiva i podczas treningu Xavi nerwowo spoglądał w telefon. Miał prosić Laportę o spotkanie twarzą w twarz w celu wyjaśnienia sytuacji, ale do niego nie doszło. Obaj panowie rozmawiali jedynie przez telefon, choć treść rozmowy jest owiana tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Laporta powiedział, że "do spotkania dojdzie pod koniec sezonu", czyli najwcześniej w przyszłym tygodniu.

Nowe światło na konflikt i sprawę rzucił Fernando Polo. Według niego wypowiedzenie jest praktycznie podpisane, tylko Laporta czeka na właściwy moment, by przekazać je Xaviemu.

Barcelona zagra w niedzielę z Rayo Vallecano. "Blaugrana" wciąż nie ma pewnego wicemistrzostwa Hiszpanii. Według dziennikarza "Mundo Deportivo" po meczu ma dojść do spotkania Xaviego z Laportą, na którym trener zostanie poinformowany o zwolnieniu.

"Laporta nie ma wątpliwości co do zwolnienia Xaviego. Spotkanie w celu poinformowania go może odbyć się po meczu Barcelona – Rayo" - czytamy.

Choć w kwietniu Laporta zdołał namówić Xaviego do pozostania w klubie, to w ostatnim czasie cały plan prezydenta FC Barcelony całkowicie się posypał. Wątpliwości pojawiły się już po porażce z Gironą. Xaviemu nie pomagały wypowiedzi nt. Vitora Roque i braku szans na grę dla Brazylijczyka, a słowa nt. finansów miały całkowicie pogrzebać jego przyszłość w klubie. Laporta jest też człowiekiem emocjonalnym i sentymentalnym, ale ostatnio jego otoczenie namawiało go do ponownego przemyślenia dalszej współpracy z Xavim.

Xavi ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca przyszłego roku. Jeśli zostanie zwolniony, na jego miejsce wskazuje się dwóch potencjalnych następców - Rafę Marqueza i Hansiego Flicka. Wraca też nazwisko Thomasa Tuchela, który już na pewno nie będzie kontynuował swojej pracy w Bayernie Monachium.