Koniec żartów. UEFA nałożyła drakońską karę na europejskiego giganta

FC Porto to jeden z największych klubów w Europie. W sezonie 2003/04 Portugalczycy sensacyjnie sięgnęli po trofeum pod wodzą Jose Mourinho. Porto brało udział również w obecnych rozgrywkach. Odpadli w 1/8 finału po porażce z Arsenalem w rzutach karnych. Okazuje się, że w kolejnych edycjach europejskich pucharów może ich zabraknąć.

UEFA ukarała FC Porto za ignorowanie finansowego fair play. Oto szczegóły

W ostatnich dniach UEFA poinformowała o karze grzywny dla FC Porto w wysokości 1,5 miliona euro za nieprzestrzeganie finansowego fair play. Komisja Kontroli Finansowej Europejskiej Unii Związków Piłkarskich prześwietliła gabinety wielu europejskich potęg. Przez niedociągnięcia i zaniedbania finansowe Portugalczycy otrzymali jedną z najsurowszych kar. Głównym powodem sankcji są nieuregulowane długi wobec innych klubów, pracowników czy władz lub organizacji pozasportowych.

Gdyby tego było mało, UEFA wykluczyła FC Porto z europejskich rozgrywek na jeden sezon w zawieszeniu na dwa lata. "W przypadku FC Porto wykluczenie zostaje zawieszone na okres próbny, wynoszący dwa sezony. Zostanie ono zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy klub nie spełni wymogów dotyczących wypłacalności w sezonach 2024/2025 oraz 2025/2026" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu związku.

Już miesiąc temu portugalskie media informowały o takim scenariuszu. Kara dotyczy niespełnienia zasad finansowego fair play w okresie od października 2023 roku do stycznia 2024 roku. W kwietniu dyrektor odpowiedzialny za finanse klubu - Fernando Gomes - apelował do piłkarskiej unii o renegocjowanie kary, której już wtedy spodziewały się władze Porto. Jego prośby zostały jednak zignorowane.

UEFA nie skupiła się jednak wyłącznie na portugalskim zespole. Mniejsze kary otrzymały również zespoły, takie jak, Real Betis, CSKA Sofia, Galatasaray, Dinamo Tbilisi, Ordabasy Szymkent, Partizan Belgrad, Riga FC czy FK Auda. Za to Adana Demirspor i FK Szachcior Soligorsk to kluby, które zostały wykluczone z najbliższych europejskich rozgrywek. Czym w ogóle jest finansowe fair play? W skrócie - to zasada przyjęta przez UEFA 2010 roku, która ma na celu zapobieganie nadmiernym wydatkom klubów piłkarskich, aby te nie wydawały więcej niż zarabiają.

Obecnie FC Porto na jeden ligowy mecz przed końcem sezonu z 69. punktami zajmuje trzecie miejsce. Lokata ta gwarantuje udział w fazie grupowej Ligi Europy.