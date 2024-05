Znany europejski klub ogłosił bankructwo. Niedawno grali w Lidze Europy

Pacific Media Group to fundusz inwestycyjny, którego twarzami są Chien Lee oraz Paul Conway. Firma "weszła" do piłki nożnej w 2016 roku, kiedy zainwestowała w OGC Nice. Po dwóch latach francuski klub trafił w ręce innych właścicieli, a Pacific Media Group zaczęła inwestować w inne kluby m.in. holenderski Den Bosch. W 2022 roku fundusz był zainteresowany kupnem Lechii Gdańsk, jednak ostatecznie nabył GKS Tychy.

Od kilku lat PMG było także właścicielem belgijskiego klubu KV Oostende, który kilka lat temu grał m.in. w finale krajowego pucharu oraz eliminacjach do Ligi Europy. Niestety przyszłość klubu nie rysuje się w kolorowych barwach. Klub wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że ogłosi upadłość.

"Bez licencji spadniemy do ligi amatorskiej, ale nadal nie będziemy w stanie spłacić ogromnego zadłużenia. Jako tymczasowy zarządca nie mam zatem innego wyboru, niż złożyć 3 czerwca wniosek o upadłość KV Oostende" - czytamy w oświadczeniu.

Do sprawy odniósł się także jeden z działaczy Werner Van Oosterwyck."Zdaję sobie sprawę, że to ciężki cios dla całej społeczności: kibiców, zawodników, trenerów, sponsorów i wolontariuszy. Myślę też o fantastycznym zespole pracowników, którzy zapewnili klubowi funkcjonowanie mimo trudnej sytuacji w zeszłym sezonie, a teraz stracą pracę. To czarny dzień w mojej karierze administratora. Mam nadzieję, że uda się jakoś zacząć wszystko od nowa. Takie miasto jak Ostenda nie może pozostawać bez własnego klubu piłkarskiego" - czytamy.

Problemy klubu, które ostatnie lata spędził w belgijskiej ekstraklasie, rozpoczęły się przed rokiem. KV Oostende spadło z ligi i zaczęło pogrążać się w coraz większych długach. Te sięgają dziś dziesięciu milionów euro.

Co ciekawe klub z Ostendy nie jest pierwszym klubem od tego właściciela, który ogłosił upadłość. W przeszłości taki los spotkał m.in. francuskie AS Nancy, angielskie Barnsley FC czy duński Esbjerg fB.