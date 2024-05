A jednak to prawda! Papszun blisko zagranicznego klubu. To lokalny gigant

Od blisko roku Marek Papszun pozostaje bez pracy. Po zdobyciu mistrzostwa Polski w sezonie 2022/2023 szkoleniowiec odszedł z Rakowa Częstochowa i od tamtego czasu był łączony z posadami reprezentacji Polski, Łotwy czy klubami takimi jak Aris Saloniki i Dynamo Kijów. Nigdzie jednak ostatecznie zatrudnienia nie znalazł.

Jeszcze do czwartkowego popołudnia wydawało się pewne, że Marek Papszun od kolejnego sezonu znowu będzie trenerem Rakowa Częstochowa. Klub ustępujących mistrzów Polski poinformował, że z końcem rozgrywek rozstanie się z Dawidem Szwargą. To w jego miejsce miał wskoczyć 49-latek.

Wszystko zmieniło się w ostatnich godzinach. Okazało się, że zainteresowanie Papszunem wyraził węgierski Ferencvaros. - Bez przerwy przyglądam się rynkowi. Jest polski trener, który przeszedł drogę od nauczyciela WF-u do świetnego szkoleniowca i stworzył bardzo dobry system, ale jest też dwóch trenerów z Rosji, którzy grają dobrze zorganizowany futbol - stwierdził w wywiadzie Gabor Kubatov - polityk Fideszu oraz prezydent klubu. Nie ma wątpliwości, że chodziło mu o Marka Papszuna.

Marek Papszun miał wiele opcji z zagranicy. Dalej jednak pozostaje bez pracy

Spojrzeniem na sytuację Marka Papszuna podzielił się Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Przed tygodniem ten dziennikarz informował, że Papszun na 99 proc. zostanie szkoleniowcem Rakowa. - Marek Papszun był po słowie z Rakowem, ale jednocześnie zasygnalizował, że musi wyjaśnić się jeszcze jeden zagraniczny temat, aby wrócić do Częstochowy. No i wiele wskazuje na to, że tym tematem jest Ferencvaros. Pytanie, czy Polakowi nie przeszkadzałby rosyjski kapitał, który ma wejść do klubu. Węgierskie media poinformowały, że głównym sponsorem ma zostać paliwowy gigant - Gazprom. Jeśli tak się stanie, to trudno sobie wyobrazić Papszuna w dresie i czapeczce Gazpromu. Na pewno zrobiłoby się wokół trenera gorąco - stwierdził.

Dodał także, że Papszun rozmawiał m.in. z Rapidem Bukareszt. Rumuński klub postawił jednak na zatrudnienie Neila Lennona. Wymieniono także, że jego grecki agent zaproponował go Panathinaikosowi Ateny.

Patrząc na kolejne doniesienia o Marku Papszunie, to wydaje się, że trener aż się pali do pracy. Gdzie ostatecznie będzie pracował od nowego sezonu? To prawdopodobnie wyjaśni się w najbliższym czasie. Zdaniem Meczyków Ferencvaros decyzję o nowym trenerze podejmie po niedzielnym meczu z Ujpestem. "Część ludzi w węgierskim klubie uważa wręcz, że sprawa jest rozstrzygnięta i nowym szkoleniowcem ma być właśnie Papszun" - czytamy. Czy tak faktycznie będzie? To pokaże najbliższych kilkadziesiąt godzin.