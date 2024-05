Boniek mówi dość ws. Marciniaka. To go rozsierdziło. Aż grzmi o "kłamstwie"

O Szymonie Marciniaku wciąż jest głośno po półfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium. Płocczanin w decydującym momencie spotkania odgwizdał spalonego, zamiast puścić akcję, po której niemiecki zespół zdobył gola i mógł nadal być w grze o awans do finału. Krytyka skierowana w stronę Marciniaka była naprawdę ostra.

Szymon Marciniak chroniony przez UEFĘ. "Szymon doskonale wie"

Podczas zgrupowania sędziów przed Euro UEFA nie dopuściła dziennikarzy do polskiego sędziego i rozmów z nim. Wszystko po to, aby chronić arbitra. - Rozmowa z Szymonem byłaby dziś dalszym ciągnięciem tematu meczu Realu z Bayernem i odnoszenie się do pewnych decyzji, czy fałszywych newsów. UEFA musi dbać o swoich sędziów. Szymon doskonale wie, że UEFA bardzo go broniła przed rzeczami, które wynikły. Wydaje mi się, że cisza w przypadku go to jest najlepsze wyjście - ocenił Zbigniew Boniek na "Prawdzie Futbolu".

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, że Marciniak miałby posędziować mecz otwarcia Euro między Niemcami a Szkocją, co miało nie spotkać z się z przychylnym odbiorem wśród tamtejszych dziennikarzy. - Kto puszcza takie fałszywe newsy, że Marciniak był przymierzany do meczu otwarcia. Jestem ciekawy, gdzie narodziła się ta plotka. To jest totalna głupota. UEFA tego nie analizowała. Tworzenie takiego mitu może tylko Marciniakowi zaszkodzić - skomentował.

- Dziś UEFA myśli o dobrym przygotowaniu sędziów do mistrzostw, ale też finałów europejskich pucharów - dodał wiceprezydent UEFA, który podkreślił, że przygotowanie arbitrów jest obecnie priorytetem dla europejskiej federacji.

Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczną się 14 czerwca, a zakończą miesiąc później. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.